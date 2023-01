Es ist ein Dienst im Hintergrund mit viel Verantwortung und etlichen Aufgaben. Ihn hat jetzt 15 Jahre lang Andrea Kleiser in der Stadtkirche Bräunlingen ausgefüllt. Doch jetzt hört die 60-jährige Messnerin auf. Nach eigener Aussage habe sie die Belastungen durch das Messneramt immer mehr gespürt und nicht mehr durch Ruhezeiten ausgleichen können. Es habe ihr sehr viel Spaß gemacht für die Kirche in verantwortungsvoller Position zu arbeiten, bilanzierte Andrea Kleiser.

Nachfolgerin steht bereit

Leichter aufhören konnte sie, weil Bernadette Schwörer, die Andrea Kleiser schon seit einigen Jahren hilfreich zu Seite stand, nun den Messnerinnendienst übernommen hat. Als neue Stellvertreterin ist Gisela Nobs ab sofort mit dabei.

Pfarrer Norbert Nutsugan (links) verabschiedet Messnerin Andrea Kleiser nach 15 Jahren Kirchendienst. Mit (von links)Bernadette Schwörer, Andrea Kleiser und Gisela Nobs. | Bild: Dagobert Maier

Die Vor- und Nachbereitung der Gottesdienste, die Betreuung der großen, 80 Kinder und Jugendliche umfassende Ministrantenschar, die Sauberhaltung des Kirchengebäudes und die optische Gestaltung des Gotteshauses gehören, grob skizziert, zu den Aufgaben der Messnerin, welche diese in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Pfarrgemeinde erledigt.

Worte des Abschieds Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde sie von Pfarrer Norbert Nutsugan, dem Gemeindeteam und auch den Ministranten mit herzlichen Dankesworten offiziell verabschiedet. Sie habe sich sehr im Kirchendienst engagiert und mit viel Einsatz und Leidenschaft ihr Amt ausgefüllt, so der Leiter der Seelsorgeeinheit. „Du warst immer für uns da und hattest unglaublich viel Geduld mit uns“, dankte Natascha Beger im Namen der Ministranten. „Die Kirche erstrahlte egal zu welcher Zeit im Kirchenjahr in vollem Glanz, was auch ein großes Verdienst von dir war“, sagte Sylvia Fürst vom Gemeindeteam und erwähnte insbesondere den Blumerschmuck. Wichtig sei auch gewesen, dass die scheidende Kirchendienerin für viele kirchlichen Gruppen ein kompetenter Ansprechpartner und immer zur Stelle gewesen sei, wenn man sie brauchte.

Eine der größten Herausforderungen ihre Meßnerinnenzeit sei in diesem Jahr die Sanierung der Kirche im inneren Bereich und die dadurch notwendige Verlegung der Gottesdienste in die Stadthalle oder andere Räume gewesen. „Dies hat mir viele zusätzliche Arbeit beschert, denn immer wieder musste improvisiert werden“, sagt sie. Auch der Kleinbrand und die Sanierungsarbeiten, um den zum Teile klebenden Ruß zu beseitigen, brachte zusätzlich Aufgaben auf Andrea Kleiser zu, die immer wieder als „Mädchen für vieles“ einspringen musste. Immer wieder kam es vor, dass schwere Arbeiten die Hilfe von Männern benötigten, weshalb sie ihren Mann Thomas und andere Helfer einspannen musste.

Gebets- und Liederbücher werden von Messnerin Andrea Kleiser verteilt. | Bild: Dagobert Maier

Die schönste Zeit des Jahres sei die Weihnachtszeit mit ihrer besinnlichen Stimmung und dem Schmücken des Innenraumes gewesen: im Gegensatz zur Karwoche, dem Osterfest und dem weißen Sonntag mit den Erstkommunikanten mit viel Arbeit. „Hinzu kamen auch noch die Prozessionen, die viel Organisation erforderte, was ich nur mit gute Unterstützung durch Mithelfer schaffen konnte“, so die Messnerin.

Auch Zuhörerin bei privaten Problemen

Auch großes Organisationstalent war gefragt. Den Plan für die Ministranten aufzustellen, nahm jeweils etliche Zeit in Anspruch. Ausfälle, Krankheit oder auch kurzfristige Änderungen brachten zusätzliche Arbeit. Früher musste sie die Pläne verteilen, heute geht das über E-Mail. Oft war Kleiser auch ein wichtiger Ansprechpartner der Minis, wenn diese mit ihren Aufgäben nicht richtig klarkamen.

Wenn sie bei langen Prozessionen ein Glas Wasser brauchten, der Ministrantenkleidung nicht gut saß oder private Probleme bedrückten. Auch die Sternsingeraktion brachte weiteren Zeitaufwand. „Das waren alles Dienste, die ich gerne angenommen und mit großer Leidenschaft durchgeführt habe“, erinnert sie sich. Jeden Morgen musste die Kirche aufgeschlossen und am Abend wieder abgeriegelt werden, was zusätzliche Zeit kostete.

Auch an ihren Start erinnert sie sich. Nachdem 2007 die frühere Messnerin Margarete Knöpfle krankheitsbedingt aufhören musste und für eine kurze Übergangszeit Ersatz gefunden wurde, „stand plötzlich Pfarrer Walter Eckert in meinem Garten und meinte, dass ich die Richtige wäre das Amt der Messnerin zu übernehmen“. Nach kurzer Bedenkzeit sagte sie zu.

„Mir ist nicht bekannt, dass in den Ortsteilen Nachwuchsprobleme gibt.“Harald Weh, Pfarrgemeinderat | Bild: Kirchengemeinde auf der Baar

Ihre Nachfolge ist geregelt, aber wie sieht es generell aus. Wer hat noch Interesse an dieser aufopferungsvollen Arbeit? Derzeit gibt es es in der Seelsorgeeinheit Auf der Baar keine Probleme eventuelle Nachfolger zu finden.

„Alle Orststeile sind besetzt und in Bruggen teilen sich sogar fünf ehrenamtliche Messner die Arbeit“Juliane Mayer, Pfarrgemeinderatsvorsitzende | Bild: Dagobert Maier

So spricht die Pfarrgemeindertsvorsitzende Juliane Mayer für Bräunlingen: „Alle Orststeile sind besetzt und in Bruggen teilen sich sogar fünf ehrenamtliche Messner die Arbeit.“ Ihr Stellvertreter Harald Weh aus Hüfingen ergänzt: „Mir ist nicht bekannt, dass in den Ortsteilen Nachwuchsprobleme gibt.“ In Hüfingen sei aktuell Arthur Lehnert schon etliche Jahre Messner.