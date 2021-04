von Lutz Rademacher

Am 30. April endet eine Ära im Unterbränder Strandcafé. Nach acht Jahren und zehn Monaten endet das Engagement von Volker Uhlmann in dem Lokal, das er zuletzt zusammen mit seinem Schwiegersohn Martin Ketterer geführt hat. Gespräche mit der Campingplatz-Eigentümergemeinschaft über die Pacht-Konditionen hatten zu keiner Einigung geführt, sodass Uhlmann seinen bis Dezember laufenden Vertrag vorzeitig beendete und Ketterer sich nicht um die Fortführung bewarb. Beide möchten sich aber weiterhin in Unterbränd und am Kirnbergsee engagieren und mit einem neuen Konzept durchstarten, ergänzend zum Strandcafé auf der gegenüberliegenden Seeseite.

Das Motto heißt „Eventcatering am See“. So ganz neu sei das nicht, sagt Volker Uhlmann. „Wir sind schon immer ein IHK-zertifizierter Betrieb, der als „Eventcatering Gastronomie“ angemeldet ist. Hierzu gehörte das Strandcafé, aber nicht nur. So habe man zeitweise täglich 150 Essen für Seniorenheime ausgeliefert. Diese wurden im Standcafé zubereitet.

Firma des Duos heißt Onkel Uhli‘s

Sitz der Firma mit dem neuen Namen „Onkel Uhli‘s“ ist nun der Hüttenwiesenhof der Familie Ketterer im Kastanienweg, den Martin Ketterer im November 2020 zusammen mit der dazugehörigen Landwirtschaft übernommen hat. Dort werden derzeit die notwendigen Räumlichkeiten eingerichtet. Martin Ketterer fungiert als Geschäftsführer und Ausbilder. Zum Kernteam gehört ferner Svenja Fleig, die eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau absolviert. Bei Bedarf kann das Team spontan um verschiedene weitere Personen erweitert werden. Und es stehen Bedienungen und ein Koch bereit.

Sie seien ihren tollen Stammkunden beim Strandcafé sehr dankbar, betonen Uhlmann und Ketterer. Parkplatzdienst, Pflege der Toilettenanlage und die Müllbeseitigung um den See im Dienste der Stadt Bräunlingen werden weiterhin von Uhlmann und seinem Team erledigt, so wie schon vor dem Engagement im Strandcafé. Damals war er an der Südseite des Sees auch immer wieder mit einem Imbisswagen präsent.

Imbisswagen, Catering und große Events

In Zukunft soll das neben dem Catering-Service wieder ein festes Standbein der Firma sein. Hierzu wurde ein Wohnwagen angeschafft, der mit einer modernen Küche ausgestattet ist. Bei Bedarf stehen zwei weitere Wagen zur Verfügung, für einen Smoker und für Getränke. Sie sollen flexibel eingesetzt werden können, auf einem Gartenfest, einer Hochzeit, einem Betriebsfest, im Freien oder in einer Halle. Man ist auch mit so viel Stühlen und Tischen, Geschirr und Besteck ausgestattet, dass problemlos 300 Gäste bewirtet werden könnten. Es bestehen weiterhin Verträge mit entsprechenden Zulieferern.

„Unser ganzes Unternehmen ist nicht nur auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt“, sagt Volker Uhlmann, „sondern es ist uns auch eine Herzensangelegenheit.“ Das gelte vor allem für Martin Ketterer, dessen Familie in Unterbränd seit Generationen verwurzelt ist. Er selbst habe einfach gern mit Menchen zu tun. In diesem Geschäft könne man Leute in gewisser Weise unterhalten, auch im Hintergrund, nicht mehr im Rampenlicht wie früher als Berufsmusiker.

Für den Ausstieg beim Strandcafé hätten mehrere Faktoren eine Rolle gespielt: Corona, die neue Situation am Campingplatz und schließlich habe man vertraglich nicht mehr zusammengefunden, sagt Volker Uhlmann. Durch die Umstellung auf Selbstbedienung habe man das Personal 2020 extrem reduzieren können und so das Jahr in diesem Saison-abhängigen Geschäft trotz fehlender Großevents wie Vatertagsfest, Seenachtsfest oder Mittelaltermarkt gut überstanden.

Er selbst habe dann ein gutes Jobangebot aus der Schweiz erhalten, das er angenommen habe, während Martin und Vanessa Ketterer das Strandcafé weitergeführt haben, sagt Uhlmann. Später habe er in Gutmadingen ein Haus auf halbem Weg zum Arbeitsplatz gefunden. Das sei aber kein Hindernis für sein weiteres Engagement am Kirnbergsee. Auch Live-Musik und die großen Events soll es wieder geben, auf der Südseite unter der Regie von Martin Ketterer, möglicherweise auch in Zusammenarbeit mit einem neuen Standcafé-Wirt.