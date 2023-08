Aus der Verwaltung kommt Entwarnung: Die Wasserversorgung in Bräunlingen und den Ortsteilen sei derzeit stabil. „Die Hochbehälter sind derzeit sehr gut gefüllt“, sagt Wassermeister Martin Bausch. „Sollte ein Notfall eintreten, könnte der im vergangenen Jahr bewährte Wassertanklaster bereitstehen.“

2022 brachten die Quellsanierungen in Bruggen die Stadt in Schwierigkeiten. Wegen der Wasserknappheit schaffte sich die Stadt einen Tankwagen an und setzte diesen für die Versorgung in der Kernstadt und den Stadtteilen ein. Am Ende wurden 334 Wasserfahrten verbucht, in denen rund 5000 Kubikmeter Wasser transportiert wurden. Hinzu wurde ein Notverbund zwischen Hüfingen und Bräunlingen verlegt, über den Teile des Gewerbegebiets versorgt wurden. Hier fielen weitere knapp 3500 Kubikmeter Wasser an.

Zwar seien die Schüttungen in den Bräunlingen Quellen etwas rückläufig, doch in den warmen Sommermonaten komme es immer wieder vor, dass die Sekundenliterzahl, der maßgebliche Wert, wenn es um die Wasserversorgung geht, zurückgehe.

Beste Quelle ist die Ebermannquelle

Bausch zeigte sich mit den aktuellen Wassermeldungen in Bräunlingen sehr zufrieden zeigte. Die beste Bräunlinger Quelle, der Tiefbrunnen in der Ebermannstraße, schüttet aktuell deutlich über zehn Liter in der Sekunde und ist nach wie vor der wichtigste Faktor für die Bräunlinger Wasserversorgung.

Die neu gefasste Quelle in Bruggen, die vor einem Jahr grundlegend saniert wurde, liegt bei ihrer Schüttung von fünf Liter in der Sekunde gut im geplanten Rahmen, womit sie rund ein Viertel der Bräunlinger Wasserversorgung leistet.

Wasser suchte sich andere Wege

Die beiden Quellen bei Bruggen waren sanierungsbedürftig und das Wasser hatte sich zum Teil andere Wege gesucht. Das Wasserdargebot ging immer weiter zurück, sodass eine Sanierung als dringend eingestuft wurde.

In Bräunlingen muss 2022 mit einem Fahrzeug zusätzlich Wasser in die Stadt gebracht werden. | Bild: Martin Bausch

„In den zurückliegenden Jahren habe sich immer wieder gezeigt, dass das Wasserdargebot der Quellen immer weiter zurückging und auch stark schwankte“, erklärte Bürgermeister Micha Bächle den Anlass für die Sanierung bei der offiziellen Übergabe der Quelle.

Neue Versorgungsleitung mit Donaueschingen

Die Trinkwasserzufuhr gehört zur Grundversorgung für die Bevölkerung und hat in Bräunlingen einen entsprechenden Stellenwert. Um zukünftige Risiken so weit wie möglich auszuschließen, wurde vor einigen Monaten mit der Stadt Donaueschingen eine neue Versorgungsleitung für einen dauerhaften Wasserbezug mit einem Auftragsvolumen von rund 1,5 Millionen Euro vereinbart.

Die neue Wasserleitung mit einer Länge von etwas über 2,5 Kilometer, verläuft vom Hochbehälter Schellenberg in Donaueschingen am Waldrand im Bereich der Schellenberghütte vorbei, bis zum zukünftigen Hochbehälter Bregenberg der noch am Waldrand platziert wird. Von dort geht es weiter über verschiedene Feldwege bis zum bisherigen Hochbehälter Bregenberg oberhalb der Goethestraße.

Georg Baum, Wasserrespizient und damit im Gemeinderat stark mit der Wasserversorgung befasst, lobte die stark bezuschusste Maßnahme, welche die Wassersicherheit für Bräunlingen stark verbessere.