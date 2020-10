Mehr Wassergebühr, weniger Abwassergebühr heißt es für 2021. Für das kommende Jahr werden die bisherigen Grundgebührensätze beim Wasser beibehalten, die Verbrauchsgebühr steigt jedoch zum neuen Jahr um 13 Cent pro Kubikmeter, sodass der Preis bei 2,92 Euro liegen wird.

Ein Vier-Personen-Haushalt zahlt 15,60 Euro mehr

Für einen Vier-Personen-Haushalt, der einen jährlichen Wasserverbrauch von 120 Kubikmetern hat, werden die Kosten von 382,80 Euro auf 398,40 Euro steigen. Das entspricht einer Erhöhung von 15,60 Euro. Seit 2014, als der Kubikmeter Wasser in Bräunlingen noch 2,26 Euro gekostet hat, sind die Gebühren in diesem Fall kontinuierlich angestiegen.

Abwassergebühren werden gesenkt

Anders sieht es beim Abwasser aus: Hier werden die Gebühren für das Jahr 2021 gesenkt. Im Jahr 2018 ist eine Kostenüberdeckung in Höhe von 144.000 Euro entstanden. Nun darf aber mit Wasser und Abwasser kein Gewinn erwirtschaftet werden und die Kostenüberdeckung muss innerhalb der nächsten fünf Jahre zugunsten der Gebührenzahler wieder abgebaut werden. Das ist bereits in diesem Jahr geschehen, in dem die Kostendeckung auf 96.000 Euro reduziert worden ist.

So wirkt sich die Senkung aus

Dieser Weg soll nun fortgeführt werden: Anstatt der kalkulierten 3,15 EUR je Kubikmeter, soll die Gebühr 2021 auf 3,02 Euro je Kubikmeter gesenkt werden. Daraus ergeben sich eine Schmutzwassergebühr von 3,02 Euro je Kubikmeter (bisher 3,15 Euro je Kubikmeter) und eine Niederschlagswassergebühr 46 Cent je Quadratmeter (bisher 51 Cent je Quadratmeter)

Damit sinken die Gebühren für Schmutzwasser, erstmals seit 2017 wieder. Damals wurden sie schon von 2,77 Euro auf 2,52 pro Kubikmeter gesenkt. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Niederschlagswassergebühr. Diese wurde ebenfalls letztmals im Jahr 2017 von 52 Cent auf 32 Cent gesenkt.

Ein Vier-Personen-Haushalt zahl 23,10 Euro weniger

Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einer Schmutzwassermenge von 120 Kubikmetern und einer versiegelten Fläche von 150 Quadratmetern sinken die Gebühren von 454,50 Euro auf 431,40 Euro, was einer Einsparung von 23,10 Euro entspricht.