Vom Löwenkreisel in Richtung Innenstadt, da führt der Weg zwangsläufig auch am Gebäude in der Dögginger Straße 1 vorbei. Das ist jenes Haus, das an einer Seite komplett mit Efeu überwachsen ist – und sich nahe am Brändbach befindet.

2019 kaufen die Stadt und Bäcker Joachim Schmid das Anwesen. Sie bekommen den Zuschlag in einer Versteigerung am Villinger Amtsgericht. Es gibt mehrere Interessenten für das Gebäude. Die Vorstellung damals: hier am Stadteingang etwas Schönes entstehen zu lassen – vielleicht ein Café? Mit zum Gebäude gehört auch ein Feld mit einer Größe von etwa 15.000 Quadratmetern. Wie sieht es mittlerweile mit den Plänen aus?

Geld aus dem Sanierungsprogramm soll her

„Das hängt davon ab, wie wir beim Landessanierungsprogramm beschieden werden“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Im Herbst habe man einen entsprechenden Antrag gestellt, der Bürgermeister geht davon aus, dass er demnächst beschieden werde. „Bei der Sanierung ist dann auch hier eine Neu-Ordnung vorgesehen“, so Bächle weiter.

Das Haus steht sehr nah am Brändbach. Vor dem Abriss muss daher geklärt werden, wie eine zukünftige Bebauung aussehen kann. | Bild: Simon, Guy

Ziel sei es, das Gebäude zeitnah abzureißen. Allerdings nicht, ohne vorher einige Punkte abzuklären: „Wir müssen hier zuerst sicherstellen, wie eine zukünftige Bebauung überhaupt sein kann – und das klären, bevor wir bauen“, sagt Bächle. Das Haus sei sehr nah am Brändbach gebaut, „wie es heute vermutlich nicht mehr möglich wäre.“

Im Vorfeld soll also eine Bauvoranfrage beim Landratsamt erfolgen. „Und gegebenenfalls ist das ja dann förderfähig“, so Bächle.

Derzeit wird das Haus noch als Sammelstelle für die Aktion Fahrräder für Afrika genutzt. | Bild: Simon, Guy

Aktuell stehen darin noch Fahrräder

Derzeit wird das Gebäude noch für die Fahrradsammlung für Afrika genutzt: „Solange die Fahrräder drin sind, reißen wir nicht ab.“ Eine andere Nutzung komme jedoch nicht in Frage, dafür sei die Infrastruktur des Gebäudes nicht mehr geeignet: „Daher können wir es auch nicht als Flüchtlingsunterkunft nutzen“, erklärt der Bürgermeister.