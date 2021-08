von Lutz Rademacher

Sie sind zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Die eine ist eher ruhig, strukturiert, zielstrebig und geradlinig und überlässt nichts dem Zufall. Die andere ist lebhaft, spontan, eher unsortiert, improvisiert gerne, geht manchmal Umwege zum Ziel oder beginnt auch einmal etwas, was sie erst viel später zu Ende führt. Doch beide verbindet auch vieles. Elisabeth Reiner und Ursula Gehringer bieten seit vielen Jahren Stadtführungen in Bräunlingen an. Mit Begeisterung und Humor bringen sie Touristen wie Einheimischen die Geschichte ihrer Heimatstadt näher und möchten dazu beitragen, dass Bräunlingen in seiner jetzigen Form erhalten bleibt.

Ursula Gehringer und Elisabeth Reiner am Narrenbrunnen. | Bild: Lutz Rademacher

Als Nachbarskinder und Nachkommen alteingesessener Bräunlinger Familien wuchsen beide mitten im Zentrum der Zähringerstadt auf. Danach trennten sich ihre Wege.

Von klein auf Interesse an der Geschichte

Ursula Gehringer hatte von klein auf Interesse an der Kultur und Historie der Region. Im Elternhaus waren diese Themen immer Gesprächsthema. Am Wochenende war sie viel mit ihrem Opa Franz Fritz, dem ehemaliger Ratsschreiber, unterwegs, der sich für Geschichte interessierte und viele Kontakte pflegte, und kannte so fast jeden Hof in der Umgebung. Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Konditormeisterin und unterrichtete später als Ausbilderin bei der Gewerbeakademie. Das Thema regionale Geschichte war während der ganzen Zeit allgegenwärtig. Im Laufe der Jahre eignete sie sich durch viele Gespräche ein profundes Wissen an. Vieles habe sie auch von Museumskuratorin Susanne Huber-Wintermantel und Bernhard Hauser, dem ehemaligen Leiter des Tourismusamts, gelernt.

Erlebnisführungen über den Bierpfad sind Elisabeth Reiners Spezialität. Der Bollerwagen mit Proviant darf nicht fehlen. | Bild: Lutz Rademacher

Im Jahr 2010 absolvierte sie die Prüfung zum Gästeführer. Ab sofort machte sie nicht nur Stadtführungen, sondern auch Busbegleitungen in der Umgebung. Später machte sie sich mit Gästeführungen und Nähkursen selbständig. Doch wegen der Pandemie ging dann 2020 plötzlich nichts mehr, sodass Ursula Gehringer als festes Standbein in ihren alten Beruf zurück ging. Nähkurse und Gästeführungen laufen nebenberuflich als Hobby weiter.

Elisabeth Reiner hat viel Wissen über ihre Heimatstadt von ihren Vater Bernhard Dury erhalten, der eine intensive Forschung zur Stadtgeschichte betrieben hat. Doch zunächst absolvierte sie eine Ausbildung als Hotelfachfrau und Hotelkauffrau, lebte einige Zeit in Konstanz und Triberg und wurde Mutter von drei Kindern. Nach ihrer Rückkehr nach Bräunlingen arbeitete sie wieder im elterlichen „Lindenhof“ und merkte schnell, dass die Busgruppen, die dort übernachteten, auch ein Unterhaltungsprogramm suchten. So bot sie zunächst Museumsführungen an.

Ursula Gehringer am historischen Brunnen in der Blaumeerstraße. | Bild: Lutz Rademacher

Der Vater hatte für die Hausgäste Stadtführungen gemacht und wollte altershalber abgeben. Kurzerhand lief sie mit und übernahm auch diese Aufgabe. Sehr zeitnah meldete sie sich dann zur Gästeführerausbildung an. Das war 2005, ein Glücksfall, wie sie heute sagt. Denn in diesem Jahr feierte Bräunlingen 700 Jahre Stadtrechte. Es gab jede Menge wissenschaftliche Vorträge zur Stadtgeschichte. Sie besuchte sie alle, schrieb alles mit und vervollständigte ihr Wissen. Indessen stieg die Nachfrage nach Stadtführungen. Und auch englische Gäste fragten nach, sodass sie eine englische Version ausarbeitete und optimierte.

Das habe ihr sehr viel Spaß gemacht und habe den Gästen auch mit den Ereignissen während der NS-Diktatur einen neuen Blick auf die deutsche Geschichte vermittelt. Seit dem Brexit kämen leider keine englischen Gäste mehr. Nach einiger Zeit wurde sie angefragt, ob sie sich vorstellen könne, Führungen in der Löwenbrauerei zu machen. Ohne zu zögern sagte sie „Ja“.

Gästeführer Ausbildung Seit 1998 bildet die Volkshochschule Hochschwarzwald in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Südschwarzwald in Titisee-Neustadt Gästeführer aus. Die Ausbildung umfasst 240 Stunden und ist vom Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e.V. sowie dem bundesweiten Arbeitskreis der staatlichen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz anerkannt. Die Ausbildung haben beide aus eigener Tasche bezahlt und arbeiten in Eigenregie unabhängig von der Stadt. Es gab nie Zuschüsse. Dabei steht nicht der Verdienst, sondern vor allem jede Menge Idealismus im Vordergrund. Diese sehr anspruchsvolle Ausbildung zur „geprüften Gästeführerin im Naturpark Südschwarzwald“ haben sowohl Elisabeth Reiner als auch Ursula Gehringer absolviert. Kontakt Elisabeth Reiner und Ursula Gehringer arbeiten als selbständige Gästeführerinnen in Bräunlingen und können für Stadtführungen und zu verschiedenen anderen Themen gebucht werden. Kontakt über: Reiner.elisabeth@gmx.de (Telefon: 0771/65790) und Ursula.gehringer@gmx.de (Telefon: 0771/8989232) oder über touristinfo@braeunlingen.de. Neben den Terminen nach Vereinbarung gibt es vier feste Stadtführungen im Jahr. Diese sind auf der Homepage der Stadt unter www.braeunlingen-tourismus.de Startseite Veranstaltungen zu finden.

Immer schon hatte sie die Idee, dass Bräunlingen noch etwas anderes anbieten solle, einen vorgefertigten Rundweg für eine Erlebnistour. Warum nicht zum Thema Bier? Irgendwann fand sie im damaligen Bürgermeister Jürgen Guse einen Unterstützer, der den Naturpark Südschwarzwald mit ins Boot nahm und Zuschüsse generierte. So entstand der Bierpfad unter der Regie der Stadt.

Stadtführerin Ursula Gehringer am Nikolausbrunnen. | Bild: Lutz Rademacher

Seitdem bietet Elisabeth Reiner dort eine Erlebniswanderung an. Das kam ihr während der Pandemie entgegen, da in dieser Zeit keine Brauereiführungen stattfanden und im Freien der Abstand eingehalten werden konnte. Auf dem 6,5 Kilometer langen Bierpfad begleitet sie die Gäste auf den ersten Stationen auf dem Brändbachweg, der gut begehbar und zu jeder Jahreszeit schön ist. Mit dabei ist ein Leiterwagen mit Proviant, und an jeder Station gibt es etwas zu trinken. Es gibt Geschichte, Anekdoten rund ums Bier und die Gäste werden zum Mitmachen animiert. Sie macht mehrere Stationen auf drei Kilometern, das dauert zwei Stunden, gemütlich und kurzweilig.

Begeistert über die Ausbildung

Wenn man sie auf die Ausbildung zum Gästeführer anspricht, gerät Elisabeth Reiner ins Schwärmen: „Der Kurs war so bunt und vielfältig“, sagt sie, „von der Volkskunde über Recht, Geologie, Geografie und Vortragstechniken oder Umgang mit den Gästen.“ Sie ist auch Mitglied im Gästeführerverein, der seit 2005 dafür sorgt, dass alle Gästeführer verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen absolvieren. Bis vor Kurzem war sie die Vorsitzende. Über diesen Verein sind Gästeführer auch versichert.

So unterschiedlich wie die Persönlichkeiten ist auch die Arbeitsweise der beiden Stadtführerinnen. Elisabeth Reiner erkundigt sich vor jeder Führung vorab, wo die Gäste herkommen, wie alt sie sind und welchen Hintergrund sie haben und bereitet sich darauf vor. Dadurch schaffe sie einen Draht zu den Leuten. Ferner entsteht eine Grundstruktur, von der sie je nach Fragen flexibel abweicht. Ursula Gehringer hingegen entscheidet spontan vor Ort, welche Inhalte sie in den Vordergrund stellt, oder welchen Weg sie wählt. Wenn die Leute gut zu Fuß sind könne man eine größere Strecke laufen und mehr erzählen.

„Ich bin nur ein kleines Rädchen im Getriebe“, sagt Elisabeth Reiner. „Ich möchte, das Leben ist im Städtle bleibt. Andere Innenstädte bluten aus. Bräunlingen ist ein Kleinod, wir haben alles, können alles zu Fuß erreichen für den täglichen Bedarf. Diese Infrastruktur ist so viel wert. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass die Stadt Bräunlingen in dieser Blüte bleibt. „Wir haben den Tourismus in Bräunlingen. Wir möchten ihn pflegen und erhalten“, beschreibt Ursula Gehringer ihre Motivation.