Laut Polizeibericht ist die Suche nach der pflegebedürftigen Frau am 21. Dezember 2020 beendet worden. Die Vermisste wurde nahe ihres Wohnortes leblos entdeckt. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz resümiert jetzt die Ermittlungsergebnisse.

Ende des vergangenen Jahres ist die Baar von einer tragischen Todesmeldung der Polizei erschüttert worden. Doch was war geschehen? Am Montag, 21. Dezember, stellten die Einsatzkräfte die Suche nach einer pflegebedürftigen Frau in Bräunlingen gegen