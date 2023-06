Winfried Hepting musste nicht lange überlegen. Damals, als er 2002 vom ersten Laien Man erfahren hat.

„Ich bin sportlich vielseitig unterwegs. Es war klar, dass ich bei einer regionalen Veranstaltung mitmache, die hier am See stattfindet, wo ich aufgewachsen bin.“ Triathlon war für ihn damals ein Fremdwort, er wusste nicht, was ihn erwartet.

Vor dem Schwimmen wird die Startnummer auf den Oberarm gemalt: Annegret Klötzer und Wilfried Hepting im Jahr 2009. | Bild: Lutz Rademacher

Die einzige Disziplin, die er damals regelmäßig ausübte, war das Fahrradfahren in der Bikergruppe des Radsportvereins. Ab und zu sei er auch Laufen gegangen. Das sollte sich mit dem Training zum ersten Laien Man ändern. Dadurch inspiriert lief er im Herbst des gleichen Jahres seinen ersten Halbmarathon und nimmt seither ununterbrochen jedes Jahr in dieser Disziplin am Schwarzwald-Marathon teil. Schwimmen war da eher eine untergeordnete Disziplin.

Geschafft: Wilfried Hepting beim Laien Man-Zieleinlauf 2006. | Bild: Lutz Rademacher

Wenn man in den Ergebnislisten der bisherigen Veranstaltungen stöbert, stößt man unweigerlich auf den Unterbränder mit den meisten Teilnahmen. Für ihn gehört der Laien Man zum jährlichen Pflichtprogramm. Nur einmal musste er passen. Das war 2018, bis dahin hatte er 16 Mal in Folge teilgenommen.

Auch nach 13 Stunden Flug nimmt er am Laien Man teil

Er war geschäftlich in China und der Rückflug fand einen Tag später statt. Zwei andere Male kam er nach 13 Stunden Flug morgens zurück und ist mittags trotzdem gestartet. Die beste Platzierung in bisher 18 Teilnahmen war ein elfter Platz im Jahr 2014, seine beste Zeit erreichte er im Jahr 2013 mit 48:33 Minuten.

Erste Disziplin absolviert: Wilfried Hepting kommt 2022 nach dem Schwimmen aus dem Wasser. | Bild: Lutz Rademacher

Für den ersten Laien Man gab es keine Erfahrungen, was die Zeit betrifft. So ging Hepting am 13. Juli 2002 nach einigen Trainings mit dem Ziel an den Start, unter einer Stunde zu bleiben, die er dann mit 50:48 Minuten deutlich unterbot.

„Man versucht natürlich, im Wettkampf das Beste herauszuholen. Meine Ambition war nie zu gewinnen, sondern sich sportlich fit zu halten und die regionalen Veranstaltungen mitzumachen“, kommentiert er.

Wie hat sich die Veranstaltung aus seiner Sicht weiter entwickelt?

„2005 ist der Radsportverein mit eingestiegen. Ich war damals Jugendleiter. Wir sorgen seitdem für die Bewirtung und stellen die Streckenposten. Über die Jahre nahmen regelmäßig mehrere Jugendgruppen des Radsportvereins als Stafetten am Laien Man teil.“

Strecke und Anmeldung: Der Hobby-Triathlon in Zahlen



Neben Einzelstartern über alle Disziplinen wird die Möglichkeit geboten, Stafetten zu bilden, bei denen drei Sportler zusammen jeweils ihre Stärken ausspielen können. Die Sieger erhalten neben Sachpreisen den eigens für den Laien Man kreierten Goldenen Schuh. Anmeldungen für die 20. Veranstaltung am Samstag, 1. Juli, 14 Uhr, sind ab sofort im Schuh- und Sportgeschäft Bombeiter in Bräunlingen oder über die Internetseite



Die Anmeldefrist endet am 29. Juni, Kurzentschlossene können sich am Starttag zwischen 12 und 13.30 Uhr gegen einen Aufschlag auf die Startgebühr nachmelden. Der „Laien Man“ ist ein Triathlon für Hobbysportler rund um den Kirnbergsee. Nach einem Massenstart werden 350 Meter in einer Dreieckstrecke im See geschwommen. Die Radstrecke läuft auf 12,1 Kilometern über Schotter- und Teerstraßen, teilweise über normale Verkehrswege. Abschluss ist die Laufstrecke rund um den Kirnbergsee mit 2,6 Kilometern. Neoprenanzüge sind nicht erlaubt, Radhelme sind Pflicht.Neben Einzelstartern über alle Disziplinen wird die Möglichkeit geboten, Stafetten zu bilden, bei denen drei Sportler zusammen jeweils ihre Stärken ausspielen können. Die Sieger erhalten neben Sachpreisen den eigens für den Laien Man kreierten Goldenen Schuh. Anmeldungen für die 20. Veranstaltung am Samstag, 1. Juli, 14 Uhr, sind ab sofort im Schuh- und Sportgeschäft Bombeiter in Bräunlingen oder über die Internetseite www.gruppe84.de möglich.Die Anmeldefrist endet am 29. Juni, Kurzentschlossene können sich am Starttag zwischen 12 und 13.30 Uhr gegen einen Aufschlag auf die Startgebühr nachmelden.

Es habe auch eine Aktiven-Mannschaft gegeben und immer wieder erfolgreiche Einzelstarter. Dafür habe er im Verein und im Ort immer Werbung gemacht. Er kann sich daran erinnern, dass es am Anfang die meisten Teilnehmer gegeben habe, danach stabil etwas weniger. Hier spiele das Wetter eine entscheidende Rolle, aber auch, welche Konkurrenzveranstaltungen es gebe.

Der Ablauf der Veranstaltung sei immer der gleiche und über die ganzen Jahre kontinuierlich sehr gut organisiert. Es sei wichtig, nach Corona solche Veranstaltungen zu puschen, speziell für jüngere Leute, die sich durch mehr Homeoffice immer weniger bewegen. Triathlon sei hier die optimale Sportart, vor allem einer wie der Laien Man, den jeder, der sich regelmäßig bewegt, machen kann. „Das ist das Schöne an dieser Veranstaltung.“

Und wie bereitet sich Wilfried Hepting vor?

„Ich beschäftige mich das ganze Jahr mit den drei Sportarten. Wenn es möglich ist, mache ich etwas“, sagt er. Von April bis Oktober sei er mit den Bikern unterwegs. Im Vorfeld zu den Wettkämpfen geht er mit Mitstreitern laufen.

2012 wechselt Wilfried Hepting vom Rad auf die Laufstrecke. | Bild: Lutz Rademacher

Diese Wettkämpfe seien ein Anreiz für ihn, seine Fitness zu halten. Schwimmen sei ganz wichtig für den körperlichen Ausgleich, im Winter geht er regelmäßig ins Hallenbad und im Sommer in den Kirnbergsee. Dazu kommen Kegeln und Skifahren. Das Gesamtpaket an sportlichen Aktivitäten hilft ihm auch, die erforderliche Fitness als Atemschutzträger bei der Feuerwehr zu halten.

Seine Tipps für Anfänger

Seine Tipps für Teilnehmer des Laien Man: „Beim Start sollte man versuchen, dem Pulk aus dem Weg zu gehen, dann kann man seinen Rhythmus schwimmen kann“, sagt Hepting. Man sollte sich die Kräfte einteilen, sich nicht verausgaben.

Der schwierigste Punkt sei die Umstellung vom Fahrrad aufs Laufen. Hier bestehe die Gefahr, dass man Seitenstechen bekommt. Man sollte ganz langsam anfangen, am Anfang gehen, dann traben, bis man einen Tritt hat und dann das Tempo kontinuierlich steigern.

Und welches Ziel hat sich Wilfried Hepting für seinen 19. Laien Man gesetzt?

„Ich möchte die 50 Minuten wieder knacken“, antwortet er, ohne lange zu zögern.