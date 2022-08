von Lutz Rademacher

Mit ihren aus dem 13. Jahrhundert stammenden Wandmalereien gehört die Mistelbrunner St. Markus-Kapelle zu den kunsthistorischen Kleinoden in Südbaden.

Aus verschiedenen Gründen waren diese Wandmalereien zunehmend von Feuchtigkeit bedroht.

„Es ist Höchste Zeit, es besteht dringender Handlungsbedarf“, sagt Ortvorsteher Norbert Knöpfle im November 2020. Er zeigt auf eine Stelle, an der sich der Putz schon löst. | Bild: Lutz Rademacher

Vor ein paar Jahren begann sich der Putz nicht weit unter den Fresken zu lösen. 2021 wurde unter Regie der Kirchengemeinde die unmittelbare Gefahr gebannt.

Was war die Ursache?

Eine der Ursachen lag am Vorplatz, der im Besitz der Stadt ist und im Jahr 2010/11 neu gestaltet wurde.

Damals wurde die Oberflächenentwässerung unzureichend geplant und gebaut. Dadurch leitete der Vorplatz das Wasser vom höher gelegenen Gelände Richtung Kirchengebäudegiebel ab, der an der tiefsten Stelle liegt.

Ziel der Kirchengemeinde war es, zusammen mit dem Landesdenkmalamt einen Sanierungsfahrplan zu erstellen und eine umfangreiche Sanierung vorzunehmen. Aufgrund der angespannten Finanzsituation wurde ein Vorprojekt mit Untersuchungen und Gutachten jedoch im Mai 2020 gestoppt.

Mistelbrunn Ein Haus hängt in der Luft: So entstehen in einem Mistelbrunner Bauernhaus zwei moderne Wohnungen Das könnte Sie auch interessieren

Stattdessen wurden in Absprache mit der Stadt Maßnahmen zur Behebung der akuten Feuchtigkeitsschäden getroffen und ein Schlüssel zur Verteilung der Kosten erstellt.

Wie alt ist die Kapelle? Die Kapelle St. Markus in Mistelbrunn wurde 1120 bis 1150 auf den Ruinen zweier Vorgängerbauten errichtet und zählt zu den frühen Zeugnissen Christlicher Baukunst und Kulturgütern ersten Ranges in Südbaden. Über Jahrhunderte nutzten vor allem Pilger die Kapelle zur Einkehr, die zwischen 1235 und 1250 mit Fresken ausgemalt wurde, die auf der Nord- und Südseite erhalten sind. Wer ist der Bauherr? Als Bauherr für das gesamte Objekt fungiert die Kirchengemeinde Donaueschingen, die in regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Stadtbauamt Bräunlingen steht. Die Kirchengemeinde tritt in Vorlage und rechnet zum Schluss mit der Stadt die Gewerke nach dem vereinbarten Schlüssel ab. Wer bezahlt die Sanierung? Die Gesamtkosten wurden im Kostenvoranschlag mit 120.000 Euro beziffert, denkmalschutzbedingte Mehrarbeiten sind förderungsfähig. Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg unterstützt das Projekt mit 12.000 Euro.

Koordinator der Arbeiten ist Michael Dury, der als Verwaltungsbeauftragter beim Erzbistum Freiburg angestellt ist und unter anderem für die Kirchengemeinde Donaueschingen zuständig ist. In dieser Eigenschaft begleitet er Baumaßnahmen.

Rund um die Kapelle wurde aufgegraben, die Fundamente saniert und abgedichtet.

2021 werden die Fundamente der St.-Markus-Kapelle dann für die Arbeiten freigelegt. | Bild: Lutz Rademacher

Die komplette Drainage und die Regenwasserleitungen wurden erneuert. Der Vorplatz wurde teilweise rückgebaut, es wurden eine Drainage und zwei zusätzliche Abläufe eingebaut, die auch das Regenwasser des Vordachs auffangen.

Die Entwässerung des Süddaches wird 2020 als Sofortmaßnahme mit einer provisorischen Leitung in Richtung Rathäusle abgeführt. Zuvor floss das Wasser dort in einen Schacht, der nicht ablief, sodass sich ein Rückstau bildete. | Bild: Lutz Rademacher

„Die komplette Außenentwässerung funktioniert jetzt“, sagt Dury. Zeitgleich zu den Arbeiten am Fundament traf die Stadt Vorkehrungen, dass der Kirchplatz auch bei stärkerem Regen nicht überflutet wird.

Das Regenwasser vom Vordach läuft direkt in einen neu geschaffenen Ablauf auf dem Kirchplatz. | Bild: Lutz Rademacher

Ortsvorsteher Norbert Knöpfle zeigt die Stelle, an der bei starkem Regen das Wasser ins nahegelegene Kesslerbächle abfließen kann und so nicht auf den Kirchplatz gelangt | Bild: Lutz Rademacher

Warum Putz geopfert wird

Die Innenarbeiten wurden von Restaurator Robert Lung aus Reichenau-Oberzell ausgeführt. Der lose Putz wurde im Sockelbereich abgetragen. Der neu angebrachte Sockelputz fungiert als Opferputz.

Er nimmt die Salze bis zu einem gewissen Grad auf. Nach einer gewissen Zeit, das wird Ende September sein, wird er wieder abgetragen und durch einen neuen Putz ersetzt.

Ganz bekomme man die Feuchtigkeit nicht raus, es sei denn man baue eine Horizontalsperre ein. Das wäre teuer, würde der Sache auch nicht dienlich sein. Denn, wenn das Mauerwerk zu arg austrocknet, schadet das den Fresken ebenfalls, das Material würde sanden und in sich zerfallen.

Wie es weitergeht

Michael Dury hofft, dass die Arbeiten bis Jahresende abgeschlossen sind. Offen ist noch die Fertigstellung der Außenanlage, die nach Ende der Dürreperiode im Herbst durch den städtischen Bauhof erfolgen wird.

Bräunlingen Die Landfrauen und ihre Dünne: Wie ein Rest vom Brotbacken zum Kult-Imbiss wurde Das könnte Sie auch interessieren

Doch damit hat man nur eine höchst dringliche Bestandssicherung vorgenommen. Das bestätigen auch Restaurator Lung und Architekt Alexander Schmid. Der nächste Schritt wäre die eigentliche Sanierung und Konservierung der Fresken. Dafür gibt es schon Kartierungsgrundlagen vom Landesdenkmalamt.

Über dem jetzt trockenen Sockel in St. Markus sind links Teile der Fresken, rechts eine Schautafel zu sehen. | Bild: Lutz Rademacher

Auch am Dachstuhl sind Arbeiten notwendig, dort müssen die Auflagen vernünftig unterbaut werden.

Die St. Markus-Kapelle Mistelbrunn im August 2022 | Bild: Lutz Rademacher

Über dem linken Fenster klafft ein breiter Riss.

Nach der Bestandssicherung sind weitere Sanierungsmaßnahmen notwendig. Über dem linken Kirchenfenster von St. Markus klafft beispielsweise ein breiter Riss. | Bild: Lutz Rademacher

Doch für diese Aufgaben müssen zunächst weitere Gelder bereitgestellt werden.