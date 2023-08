Räumlichkeiten gesucht

Die Trauerbegleiterinnen Sandra Hirth und Sylvia Faller wollen ein Angebot für trauernde Männer ins Leben rufen, eine Art Stammtisch unter dem Titel: „Männer trauern anders“. Dafür suchen sie einen entsprechenden Nebenraum in einer Gaststätte. Wer hier weiterhelfen kann, wer Fragen hat oder sich informieren möchte, darf sich gerne an sie wenden: Sandra Hirth, Telefon 0173 641 57 82, trauerkreis@gmx.de , oder an Sylvia Faller, Telefon 0174 999 78 86, sylvia-faller@web.de