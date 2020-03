Zügig sollte es mit den neuen Baugebieten vorangehen, so das Ziel der Bräunlinger Stadtverwaltung. Und es hat auch geklappt. Ein gutes Beispiel dafür ist das neue Gebiet „Hinterm Kirchle III“ in Waldhausen. Das ist nun fertig erschlossen, schon bald können die Bauherren bereits mit den Arbeiten loslegen und das Gebiet wird mit Leben gefüllt. Ursprünglich habe man damit gerechnet, das Gebiet erst Ende April komplett fertiggestellt zu haben. Erfreulich für die Stadt: Es ging schlussendlich nicht nur schneller, sondern blieb auch im Kostenrahmen. Für Bauprojekte nicht immer üblich.

Ab zweiter Aprilwoche

Wie es aus der Bräunlinger Stadtverwaltung heißt, ist das Bauen ab der zweiten Aprilwoche bereits möglich. In der vergangenen Woche habe die Bauabnahme stattgefunden, bis auf kleinere Restarbeiten und die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen ist das neue Baugebiet komplett fertig. Grund zur Freude im Rathaus: „Wir freuen uns über die Fertigstellung“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. „Es ist wirklich sehr gut gelaufen.“ 2018 habe man es angestoßen, 2019 habe man die Vergaben gemacht und im Juli desselben Jahres seien die Erschließungsarbeiten gestartet. „Alles hat wunderbar funktioniert“, so Bächle weiter. 2018 habe die Stadt das letzte Grundstück gekauft, um das Projekt schließlich realisieren zu können.

Die neue Waldhausener Straße „Am Mühlbach“ wartet im Baugebiet „Hinterm Kirchle III“ auf die ersten Häuslebauer. Die können ab der zweiten Aprilwoche loslegen, das Gebiet ist fertig erschlossen. Bilder: Stadt Bräunlingen | Bild: Stadt Bräunlingen

In einer Maßnahme

Das Gebiet sei sehr schön, kompakt, dennoch groß. Im Vorfeld wurde im Gemeinderat darüber diskutiert, ob das Gebiet in zwei oder lediglich in einem Abschnitt umgesetzt werden sollte. „Ich denke es war die richtige Entscheidung, das Gebiet in einer Maßnahme fertigzustellen“, so der Bürgermeister. Glücklich über die Fertigstellung ist man auch in Waldhausen selbst. Zum offiziellen Spatenstich hatte sich Ortsvorsteher Horst Kritzer über den Beginn der Arbeiten gefreut, und über die neuen Mitbürger, die hier eventuell einen Bauplatz kaufen. Es sei ein Meilenstein für Waldhausen. „Es ist ein tolles Baugebiet geworden“, sagt Kritzer.

Auftakt der Erschließungsarbeiten im Juli 2019: Horst Kritzer (von links), Micha Bächle, Thomas Scherzinger, Matthias Schätzle und Tobias Meyer. Etwa neun Monate später sind die Arbeiten beendet. Archivbild: Guy Simon | Bild: Simon, Guy

Am Mühlenbach

Die zukünftigen Bauherren werden an der Straße „Am Mühlenbach“ wohnen. So soll der neue Straßenabschnitt heißen. Auf den Namen hat sich der Ortschaftsrat festgelegt. „Herzlichen Dank an Marcus Grigull vom Bauamt, das Bauamtsteam und Matthias Blenkle vom Liegenschaftsamt für die Umsetzung und die Vermarktung des Baugebietes“, so Bächle. Die Zusammenarbeit mit der Baufirma und dem Planungsbüro BIT Ingenieure habe zudem sehr gut funktioniert.

Der Verkauf

Die Resonanz auf das neue Gebiet und die dort verfügbaren Plätze sei sehr gut. Bislang seien bereits sechs Grundstücke verkauft, drei weitere Notartermine seien im April vereinbart. Auch für die ersten Häuser wurde schon einiges vorbereitet: Der erste Bauantrag zum Baugebiet war bereits im Bauausschuss und wurde dort befürwortet.

Die Grundstücke sind zwischen 515 und 741 Quadratmeter groß, der Preis liegt bei 129 Euro im nördlichen und 139 Euro pro Quadratmeter im südlichen Bereich. Mit dem Baugebiet habe man auch den Hofweg verbreitert und einen Gehweg angelegt. Die Waldhausener profitieren jetzt nicht nur von den neuen Bauplätzen, positive Effekte gibt es durch die Arbeiten im Dellinger Weg. Im Zuge der Erschließung habe man die Straße wieder instand gesetzt. Sie hatte im Laufe der Zeit einigen Schaden genommen und wies Schlaglöcher auf.

Aktuell laufe noch ein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan, da dieser aus dem Jahr 2006 stammt. Eine lange Zeit, die jetzt in der Vollendung der Erschließung aufgeht. Das Verfahren macht auch für die Bebauung eines 17. Platzes den Weg frei.

Hinter dem Kirchle Das neue Baugebiet „Hinterm Kirchle III“ liegt mit bald 17 Bauplätzen südlich des bereits vorhandenen Wohngebietes „Hinter dem Kirchle“. Ein Anschluss ans Breitbandnetz ist vorhanden. Der erste Bebauungsplan stammt noch von 2006. Mit der Erschließung begonnen wurde im Juli 2019. Die Bauplätze im nördlichen Teil (angrenzend an die bisherige Bebauung) kosten 129 Euro und im südlichen Teil 139 Euro.