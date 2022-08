von Lutz Rademacher

Vom 30. September bis zum 3. Oktober findet in Bräunlingen das Kreiserntedankfest statt. Hierzu hat die Landjungend Bräunlingen als Gastgeber ein Mammutprogramm auf die Beine gestellt. Eine Herausforderung, auch für die beiden Vorsitzenden Jonas Glunk und Sabrina Albicker. Allein sind sie bei der Organisation aber nicht.

So laufen die Vorbereitungen

„Wir haben einen Festausschuss mit 28 Mitgliedern gebildet. Hier arbeiten viele Ehemalige mit, die beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon dabei waren, auch die ehemaligen Vorsitzenden“, sagt Jonas Glunk.

Jonas Glunk | Bild: Nadine Limberger/Landjugend Bräunlingen

Jeden Abend um 19 Uhr kommen die Mitglieder zusammen. Es wurden Teams gegründet, die sich um verschiedene Themen wie beispielsweise Infrastruktur, Werbung, Strom und Wasser sowie den Umzug und den Bauernmarkt kümmern.

Sabrina Albicker | Bild: Landjugend Bräunlingen

Dazu kommt, dass die Mitglieder der Landjugend schon Erfahrung in der Organisation haben und auch den Veranstaltungsort schon gut kennen. „Eigentlich ist das Fest ein Abbild von 2013. Es findet am gleichen Platz fest, auch weil dort Strom und Wasser vorhanden ist“, fasst Sabrina Albicker zusammen. Der Festplatz ist auf dem Weg vom Wohngebiet „Gupfen“ Richtung Bruggen, dort wo sich der Weg sich gabelt.

Erfahrung und Material der Vorjahre hilft

Und auch Dekomaterial ist aus den vergangenen Jahren noch vorhanden. Vieles könne man wieder nutzen. „Trotzdem soll es ein individuelles Fest werden“, betont Sabrina Albicker. „Aber vom Aufbau und Inhalt ist es immer irgendwie ähnlich.“

Hüfingen Eigentlich hätte die Landjugend Hausen vor Wald dieses Wochenende das Kreiserntedankfest gefeiert, doch sie hat das Beste daraus gemacht Das könnte Sie auch interessieren

Unterstützung bekommt die Landjugend auch von Bräunlinger Bürgern und Vereinen. Viele hätten sich für Arbeitseinsätze gemeldet. Und auch die Stadt ist mit im Boot. „Die Stadt veranstaltet am Sonntag einen Stehempfang für die Ehrengäste und übernimmt hierfür die Kosten. Der Bauhof unterstützt uns bei der Vorbereitung und Abtrassierung der Parkplätze und stellt die Materialien hierzu. Auch die Absperrung für den Umzug übernimmt die Stadt“, so der Vorsitzende.

Und auch die Corona-Pandemie hatte Einfluss auf die Planungen. Zwar hat die Landjugend mit einem großen Programm geplant, es gab aber immer Überlegungen für kleinere Alternativprogramme. Corona hat sogar Einfluss auf die Verträge: „Die Verträge haben wir letztes Jahr im Oktober/November gemacht, mit einer Corona-Ausstiegsklausel. Die hiesigen Blaskapellen haben wir dann später engagiert“, so Albicker.

Der aktuelle Vorstand der Landjugend Bräunlingen: Hinten stehend : Jonas Glunk (1.Vorsitzender), Dominik Barth (Pressewart), Robert Fürderer (Schriftführer), Ramona Fuß (Beisitzer), Paul Ewald (Gruppenraumwart), Tobias Schrenk (2.Vorsitzender). Vorne sitzend: Sabrina Albicker (1.Vorsitzende), Marleen Pfitzer (2.Vorsitzende), Silke Fuß (Kassiererin), Celine Zandona (Beisitzerin) | Bild: Nadine Limberger/Landjugend Bräunlingen

„Derzeit binden wir die Erntekrone, und ganz wichtig ist auch noch unser Themenwagen für den Umzug. Wir laufen als erste im Umzug“, berichtet Albicker. Dieses Jahr gibt es 11 Wagen.

„Alle 16 Landjugendgruppen des Schwarzwald-Baar-Kreises sind dabei, zudem eine Gastjugendgruppe aus einem anderen Kreis. Hinzu kommen verschiedene Musik-Kapellen und der Trachtenbund.“ Jonas Glunk, Vorsitzender der Landjugend

Im Moment ist auch Werbung ein großes Thema. Über 80 selbst gebaute Schilder wurden im gesamten Kreis verteilt. Sabrina Albicker erzählt: „Hierfür gab es im Mai einen Waldeinsatz, bei dem das Holz für die Pfähle vorbereitet wurde. Die Aufschrift wurde dann mit Schablonen auf Bretter gesprüht.“

Über 80 solche Schilder wurden im ganzen Gebiet des Schwarzwald-Baar-Kreises aufgestellt. | Bild: Lutz Rademacher

„Viele regionale Firmen haben uns unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar. Ohne die Sponsoren könnten wir ein solches Fest nicht stemmen“, so Albicker. Jonas Glunk ergänzt: „Viele haben uns nicht nur finanziell, sondern auch materiell geholfen.“

Bräunlingen Die Bräunlinger Landjugend geht mit bewährter Führung in die Zukunft Das könnte Sie auch interessieren

Das komplette Festprogramm

Das Fest beginnt am Freitag, 30. Dezember, um 19 Uhr. Für die Unterhaltung sorgt das „Fidläspalt-Echo“ und ab 21.30 Uhr die „Almrocker“. Der Samstagabend spielen um 20.30 Uhr „Brasstastisch“. Den Ausklang bilden „Brotäne Herdepfel“.

Hüfingen Das Kreiserntedankfest mit seinem großen Umzug ist ein voller Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Das eigentliche Kreiserntedankfest beginnt am Sonntag, 2. Oktober, um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stadthalle. Zum Frühschoppen spielt ab 11 Uhr im Festzelt die Stadtkapelle Bräunlingen. Um 14 Uhr startet der große Festumzug durch die Stadt mit 17 Landjugendgruppen und 11 Erntedankwagen. Im Festzelt spielt die Musikkapelle Wolterdingen und „Blaska“.

Ein Familientag mit einem Bauernmarkt und einer landwirtschaftlichen Ausstellung steht am 3. Oktober ab 11 Uhr an. Im Festzelt unterhalten der Musikverein Behla, die Stadtkapelle Furtwangen und der Musikverein Harmonie Reiselfingen. Zum Festausklang spielt ab 18 Uhr das „Mühlbach Quintett“. Mit Ausnahme der Auftritte der „Almrocker“ und „Brasstastisch“ ist freier Eintritt. Karten hierfür gibt es bereits bei der Landjugend, in der kommenden Woche wird ein Vorverkauf bei „Elektro-Hummel“ eingerichtet.