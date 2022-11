Zu einem eindrucksvollen Rückblick auf die Zeit der Eingemeindungen wurde der Festakt „50 Jahre eine Gesamtstadt“ in der Bräunlinger Stadthalle. Bürgermeister Micha Bächle moderierte den unterhaltsamen Abend.

Den Leitsatz „Gemeinsam sind wir stärker“ stellte Bächle in den Mittelpunkt seiner Worte und betonte, dass viele wichtige Projekte nur gemeinsam möglich gewesen seien: „Stärke, Engagement und auch Solidarität zeichnen unsere Stadt aus.“

„Wir wollen heute auf unsere goldene Hochzeit „50 Jahre Bräunlingen“ zurück-, aber auch nach vorne in die Zukunft blicken. In 50 Jahren des Lebens gibt es viele Hürden zu meistern, dies gilt nicht nur in der Ehe, sondern auch für die Kommune“, so Bächle.

Er hob wichtige Eigenschaften von Bräunlingen hervor, welche die Stadt auszeichnen: Sie sei lebenswert mit engagierten Bürgern und Vereinen, sie sei wirtschaftsstark mit tollen Unternehmen, familienfreundlich durch ihr sehr gutes Bildungsangebot und auch geschichtsbewusst sowie modern wie die Kilbig und auch der Breitbandausbau zeigen. Man solle gemeinsam das Buch der Stadtgeschichte weiterschreiben, schloss Bächle.

Wie es damals war

Zeitzeuge Joachim Schweitzer, der damals bei den Eingemeindungsverhandlungen aktiv mit beteiligt war, blickte auf die damaligen Diskussionen, Beratungen, Abstimmungen und Entscheidungen zurück, die auch von emotional geprägten Sichtweisen bestimmt waren.

Kurz ging er auf den Ursprung der Gemeindereform ein und erläuterte anhand von statistischen Zahlen den Verlauf der Eingemeindungen der früheren selbstständigen Gemeinden und stellte die dazu gehörige Chronologie vor. Dabei nahm das Eingemeindungsverfahren für Döggingen einen breiten Rahmen ein.

Allen neuen Stadtteilen wurden etliche Versprechungen im Vertrag festgelegt, die trotz zeitlicher Verzögerungen fast alle umgesetzt wurden. Schweizer berichtete auch von etlichen bemerkenswerten Anekdoten, die bei den Verhandlungen und auch danach die damalige Situation mitbestimmten.

Das sagen die Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher (Döggingen) Welche Gründe für Döggingen Anfang der 1970er-Jahre entscheidend waren und warum letztlich für Bräunlingen entschieden wurde, erläuterte Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher, der kurz wichtige, von der Gesamtstadt mitgetragene Maßnahmen in Döggingen der letzten Jahre erwähnte. Er lobte die Wertschätzung und Achtung der politischen Entscheidungsträger und den „fairen Umgang auf Augenhöhe“ in der Gesamtstadt. Winfried Klötzer (Unterbränd) Klötzer freute sich über die große Unterstützung der Gesamtkommune für den Stadtteil am Kirnbergsee. Vor allem der Bau der Staumauer habe viele wichtige Impulse gebracht. Horst Kritzer (Waldhausen) „Wir fühlen uns in der Gesamtstadt Bräunlingen gut aufgehoben“, sagte Ortsvorsteher Horst Kritzer aus Waldhausen, der bei seinem Rückblick einige humorvolle Vergleiche, auch mit der Kernstadt erwähnte. „Waldhausen wollte nach Bräunlingen, was für uns gut war“, so Kritzer. Norbert Knöpfle (Mistelbrunn) Die bauliche Entwicklung und die Verbesserung der Infrastruktur, auch wenn einiges etwas länger gedauert habe, hob Norbert Knöpfle aus Mistelbrunn hervor. „Es war richtig, dass wir uns für Bräunlingen entschieden haben“, bilanzierte er. Michael Hall (Bruggen) Wir waren die Ersten, die zu Bräunlingen kamen, meinte Stadtrat Michael Hall aus Bruggen, der einige markante Sätze als Bruggenlogo/Webeslogan vorstellte, Darunter: „Bruggen das letzte Dorf an der Breg“, „Das Ass im Ärmel von Bräunlingen“ oder „Der Gschtieß im Bräunlinger Cegospiel“. Das Programm Der über drei Stunden dauernde Festakt mit vielen geschichtlichen und auch historischen Informationen aus der damaligen Zeit wurde von der Stadtkapelle unter Thorsten Meier und dem Musikverein Döggingen mit Dirigent Jan Trescher musikalisch umrahmt. Weiter trugen auch das Jagdhornbläserquartet, die Singgemeinschaft Waldhausen und die Landfrauen aus Unterbränd beim Cegospiel mit zur guten Stimmung bei. Ein Höhepunkt des Abends mit starker Symbolkraft war der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt durch die Ortsvorsteher, sowie Bürgermeister Micha Bächle und seinem Vorgänger Jürgen Guse.

„In der Geschichte dieser sechs Teile ist die Zeit der gemeinsamen Zusammengehörigkeit eine sehr kleine Zeitspanne und deshalb ist das Zusammenwachsen und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls eine große Herausforderung und eine Daueraufgabe“, so der frühere Bürgermeister Jürgen Guse.

Ein Balanceakt

Zuviel Separatismus schade nicht nur dem Ganzen, sondern führe bei den Partnern zu negativen Verteilungskämpfen, die allen schaden würden: „Dieser Balanceakt ist und wird eine wichtige Aufgabe auch in Zukunft für den Gemeinderat und die Verwaltung sein.“ Deshalb sei es wichtig, zu einem großen Konsens zu kommen, dass das Notwendige vor dem Wünschenswerten komme und dass wie bei einer Familie, als nächstes der berücksichtigt wird, der dringenden Bedarf habe.

Mit dem Fazit, dass in der zurückliegenden Zeit bei guter Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen Partnern mehr als nur das Notwendige erreicht worden und eine gute Infrastruktur nicht nur im baulichen erreicht worden sei, schloss Jürgen Guse.