Der Zunftball ist traditionell einer der Höhepunkte in der Bräunlinger Fasnet, denn dort zeigen sich die historischen Figuren mit ihrer Urgewalt und schönen Häsern sowie etliche weitere Narrengruppen und bieten in der vollbesetzten Stadthalle ein echtes Fastnachtserlebnis.

Dies soll auch am Samstag, 11. Februar, von 19.33 Uhr an so sein, wenn das Bräunlinger Narrenblut beim Zunftball 2023 unter der Überschrift „Karneval International“ wieder zu Wallung gebracht wird.

Diese große Fasnetveranstaltung bedarf in jedem Jahr etlicher Vorbereitungen, was in den zurückliegenden Jahren dem Zunftballteam unter der Leitung von Simon Rütschle bestens gelang.

Fastnachtstradition, wie sie leibt und lebt: Die Stadthansel mit ihrem Geschell marschieren in die Stadthalle ein (Archivbild). | Bild: Dagobert Maier

Da Rütschle, der etliche Jahre Hauptverantwortlicher für die Zunftballgestaltung war, nur noch beratend zur Seite steht, hat die neue Narrenrätin Leonie Dieterle die Leitung des Zunftballteams übernommen. Weiterhin gehören die Mitglieder Michael Brugger, Christoph Dold und Ralf Moßbrugger als erfahrene Gestalter mit dazu.

„Wir können und wollen die grundsätzliche Gestaltung des Zunftballes 2023 nach drei Jahren Corona und digitalem Zunftball wie in der Vor-Corona-Zeit belassen, auch weil wir durch verschiedene Vorgaben sowie bestimmte Organisationsformen festgelegt waren“, kündigt Leonie Dieterle an.

Das Zunftballteam will die bisherige Gestaltung belassen. Von links:Michael Brugger, Leonie Dieterle, Ralf Moßbrugger und Christoph Dold. | Bild: Dagobert Maier

„Wir sind schon froh, dass wieder ein Präsenzzunftball möglich ist, der wie in den Vor-Corona-Jahren ablaufen soll“, sagt die Narrenrätin. „Ob in den kommenden Jahren neue närrische Akzente mit reingestreut werden, wird sich im Vorfeld zum Zunftball 2024 entscheiden“, so Leonie Dieterle.

Hier gibt es Eintrittskarten Kartenvorverkauf für den Zunftball ist am Dienstag, 31. Januar, von 18 bis 20 Uhr im Zunfthaus der Narrenzunft beim Narrenmuseum. Die Karten kosten zwischen elf und 15 Euro, je nach Standort und Sitzgelegenheit. Aktive Narren, die bei Zunftballauftritten teilnehmen, sind frei. Historische Gruppen müssen die Hälfte bezahlen. Die Kulisse wird zum Thema „Karneval International“ passend gefertigt.

Und so sieht das Konzept für den Zunftball 2023 aus: Nach den Trommlern werden wieder die historischen Gruppen in die Stadthalle unter der Musik der Stadtkappelle einmarschieren.

Dann sind auf der Bühne die traditionellen Zeremonien zu sehen, darunter die Hexenpolka, der Schwerterhanseltanz und auch die Hexenpyramide.

Als weiterer Programmpunkt werden die drei neuen Narrenräte Leonie Dieterle, Benjamin Fritsche und Marc Hasenfratz in ihr Amt eingeführt.

Da geht‘s rund: Der Stadtbock wird mit Peitschenknallen auf die Bühne getrieben (Archivbild). | Bild: Dagobert Maier

Die Moderation des sehr beliebten bunten Abends werden Christoph Dold und Ralf Moßbrugger – nun ohne Simon Rütschle – in gewohnt närrischer Weise übernehmen. Für die musikalische und vor allem närrische Untermalung werden neben der Stadtkapelle die Guggä-Musik und die Piccolos sorgen.

Leonie Dieterle ist sehr zuversichtlich, dass das Programm der Gruppen wieder viel Freude und auch Überraschungen bringen wird. Dazu gehören neben der Glossierung von Bräunlinger Begebenheiten natürlich die Auftritte mit närrischen Ausflügen in europäische Länder – eben „Karneval International“.

Der Runde Tisch, die Stadtkapelle, Bürgermeister Micha Bächle mit Team, die Ü30-Damen, Stani und Co., die Traumtänzerinnen und die Back Flips wollen mit ihrem Programm in farbenfrohen Kostümen einen langersehnten Fasnet-Abend mit Wohlfühlcharakter bieten.