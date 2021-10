Bräunlingen vor 4 Stunden

Von Bräunlingen in die Welt hinaus: So kümmert sich Boris Dold um den Verkauf von Biogasanlagen rund um den Globus

In Bräunlingen kam Boris Dold erstmals mit der Landwirtschaft in Berührung. Sie faszinierte ihn und er machte sie zu seinem Beruf. Sein Agrarwirtschaftsstudium hilft ihm dabei viel bei seiner Arbeit, die sich in verschiedenen Ländern der Erde abspielt.