von Lutz Rademacher

Viel bewegt hat sich in den vergangenen Monaten am Neubau des Feuerwehrhauses in Unterbränd. Das liegt unter anderem am ehrenamtlichen Einsatz der örtlichen Feuerwehrleute.

Inzwischen sind laut Kommandant Michael Becker 31 Arbeitseinsätze mit insgesamt 757 Stunden geleistet worden. Und das, obwohl das Gebäude zunächst austrocknen musste und man anfangs nur in kleinen Gruppen arbeiten konnte. Der Grund waren die die feuerwehrinternen Corona-Vorgaben. Hätten sich zu viele Kameraden auf einmal angesteckt, dann wäre die Feuerwehr nicht mehr einsatzfähig.

Bau kommt gut voran

Dennoch ist bereits einiges fertig: Nachdem die Fenster verbaut waren, musste man zunächst das Loch für das noch fehlende große Tor mit einer Plane verschließen, bevor am 29. Januar die Arbeiten begannen. Mit einem kleinen Heizofen wurden Kälte und Feuchtigkeit vertrieben.

Mit einem Kernbohrer treibt Stephan Demattio (links) ein Loch für die Absauganlage in die Außenwand. Kommandant Michael Becker schaut zu. | Bild: Lutz Rademacher

Dann wurden oben die Wände für den Heizraum gestellt, Heizraum verputzt und gestrichen. Parallel wurden unten die Wände für die einzelnen Räume in Ständerbauweise errichtet. Hier entstehen Büro, Sanitärräume und Aufenthaltsraum.

Die Decke wurde isoliert, mit einer Dampfsperre versehen und mit Rigips verkleidet. Anschließend wurde die komplette Halle gestrichen. Dazwischen wurden immer wieder am Wochenende oder abends vorbereitende Arbeiten für die jeweiligen kommenden Handwerker verrichtet. Mal wurde ein Loch gebohrt, ein Durchbruch gemacht oder Pfeiler verspachtelt. Auch die Absauganlage, die gesetzlich vorgeschrieben ist, um ein Fahrzeug im Raum zu starten, wurde selbst installiert.

Kommandant Michael Becker freut sich Anfang Februar über den Baufortschritt : Bereits nach wenigen Einsätzen stehen die Ständer für die Zwischenwände, die Zwischendecke ist isoliert. | Bild: Lutz Rademacher

Die Nordwand im Aufenthaltsraum muss noch verkleidet werden. Die Innentüren hat man selbst ausgesucht und bestellt und wird sie auch einbauen. Liefertermin ist voraussichtlich Mitte Juni. „Es hat alles wunderbar geklappt, es haben alle mitgezogen“, freut sich Stephan Demattio, der die Eigenleistungen koordiniert hat.

Stephan Demattio organisiert die Eigenleistungen der Wehr. | Bild: Lutz Rademacher

Es sei immer genügend Manpower vorhanden gewesen, auch die Zusammenarbeit mit den Handwerkern sei sehr harmonisch gewesen. Das bestätigt auch Stadtbaumeister Volker Dengler. Alles sei Hand in Hand gelaufen. „Die groben Arbeiten sind so weit durch, dass wir jetzt Richtung Details gehen können“, sagt Kommandant Becker.

Noch steht das Gerüst: Die Arbeiten am neuen Unterbränder Feuerwehrgerätehaus neigen sich dem Ende zu. | Bild: Lutz Rademacher

Laut Stadtbaumeister Volker Dengler ist das Ziel, vor den Sommerferien weitestgehend fertig zu sein. Er ist zuversichtlich, dass trotz der Teuerungen das zuletzt beschlossene Budget von 440.000 Euro eingehalten werden kann. Die Bodenbeschichtung ist inzwischen fremd vergeben. Die Installation der Kompressor-Anlage ist in Arbeit, die Außenanlagen sind ausgeschrieben.

Einen Einweihungstermin gibt es allerdings noch nicht. „In diesen Zeiten weiß man nicht, was noch kommt, deshalb möchte ich vorher gerne fertig bauen“, so der Stadtbaumeister. Doch die Einweihung soll auf jeden Fall noch 2022 stattfinden.