Die Bräunlinger Kilbigtage mit Brauchtum und Erntedank sind für viele ehemalige Bräunlinger, die immer wieder gerne in ihre Heimatstadt kommen, ein willkommener Anlass, wieder einmal im Treiben auf Bekannte und Freunde zu treffen.

Auch Gäste aus nah und fern, die einmal die Bräunlinger Kilbig miterlebt haben, zieht es immer wieder ins alte Zähringerstädtchen, um dort ins Festgeschehen, mit Eröffnungsparty, den zahlreichen Buden und Lauben sowie dem Vergnügungspark, einzutauchen.

Ein Publikumsmagnet ist das Bierfassrollen.

Einige Besucher der Kilbigtage haben uns ihre Motivation und ihren Antrieb an Kilbig nach Bräunlinger zu kommen näher beschrieben:

Ralph Vogt – Der Schausteller

Ralph Vogt | Bild: Dagobert Maier

„Die Kilbig als gerne angenommener Treffpunkt und als gute Kontaktmöglichkeit mit Freunden und Bekannten ist sehr beliebt. Es macht so eine über Jahrhunderte gewachsene Veranstaltung aus, dass viele ehemalige Bräunlinger wieder in ihre Heimatstadt zu ihren Verwandten zurückkommen, um über die Kilbigtage Freunde, Klassenkameraden und auch alte Bekannte wieder einmal zu treffen“, findet Ralph Vogt von den Schaustellern. Die Kilbig mit ihrem Brauchtum und Erntedank werde gerne mitgefeiert. Auch Bräunlinger selbst kommen mit vielen Mitbewohnern zusammen, um über diese ereignisreichen Tage die Atmosphäre der Kilbig, dem historischen Volksfest der Baar mitzuerleben.

Anja Jäger – Die Ex-Bräunlingerin

Anja Jäger | Bild: Dagobert Maier

„Wenn es irgendwie möglich ist, dann komme ich über die Tage nach Bräunlingen, denn ich habe die Kilbig als Kind und Jugendliche hautnah miterlebt“, erzählte Anja Jäger aus Nussloch bei Heidelberg. „Die Pflege des Brauchtums mit Erntedank über die Kilbig und auch die modernen Elemente haben mich schon immer beeindruckt. Wenn es geht, komme ich mit meiner ganzen Familie nach Bräunlingen damit auch meine Kinder in das Erlebnis eintauchen können und die Eindrücke mit nach Nussloch nehmen. Ich freue mich jedes Jahr auf den Besuch in meiner Heimatstadt, wenn die Kilbigstraßen mit ihrem großen Angebot zum Bummeln einladen“, sagt sie.

Sophia Nobs – Die Trachtenträgerin

Sophia Nobs | Bild: Dagobert Maier

Eng mit dem Brauchtum verbunden ist Sophia Nobs. Schon als Baby wurde sie in einer Kindertracht getauft. Trotz ihres Umzuges nach Urach ist sie immer noch beim Trachtenbund in der Volkstanzgruppe und bei den Baaremer Lerchen mit dabei. „Für mich ist die Kilbig ganz einfach ein Gefühl von daheim, ist einfach daheim sein Bräunlingen. Das ist wie ein große Familie die an Kilbig immer wieder zusammen kommt. Da will ich mit dabei sein. Kilbig ist für mich sehr wichtig, denn viele die länger nicht in Bräunlingen waren, kommen immer wieder für ein paar Kilbigtage zurück“, freut sich Sophia Nobs.

Sylvia Reichmann – Die Musikerin

Sylvia Reichmann | Bild: Dagobert Maier

“Für mich ist bei der Kilbig wichtig, wieder viel bekannte Leute zu treffen, die von nah und fern nach Bräunlingen kommen“, sagt Sylvia Reichmann. Sie spielt selbst in der Stadtkapelle mit und wohnt in Aichhalden. „Kilbig ist der Bräunlinger Nationalfeiertag und da will man natürlich mit dabei sein. Wenn ich nicht immer wieder ab und zu das Stadttor sehe, dann fehlt mir etwas. Deshalb hat gerade die Kilbig mit dem Brauchtum, der Tradition und der Moderne eine besondere Bedeutung für mich“, sagt Sylvia Reichmann.