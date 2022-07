von Roger Müller

Die Motorsportler beherrschen am 9. und 10. Juli den Bregring. Zwei Tage voller Rennspaß versprechen die Verantwortlichen des MSC Bräunlingen. Neben Rennen für Jugendliche und erwachsene Fahrer soll es beim Bregringrodeo außerdem wieder einen Freaky Cup geben.

Der Samstag, 9. Juli, steht im Zeichen der Jugend: Der DMV MX Jugendcup macht wieder Station in der Zähringerstadt. Am Sonntag, 10. Juli, geht es dann zum sechsten Mal zum DMV Clubsport Motocross. Hier sind dann ausschließlich die erwachsenen Fahrer am Start. Die Resonanz auf die Veranstaltung war im Vorfeld sehr groß, zahlreiche Fahrer haben sich angemeldet.

Alternative für die Matschgaudi

Zudem startet der zweite Freaky Cup, bei dem alle möglichen motorisierten Zweiräder mit verkleideten Piloten eine bestimmte Strecke absolvieren müssen. Er wurde 2021 erstmalig ausgetragen und war pandemiebedingt Ersatz für die Matschgaudi, bei der alle möglichen Gefährte durch eine mit Wasser gefüllte Schlammgrube fahren.

Der Samstag, 9. Juli 2022 steht beim Bregringrodeo des MSC Bräunlingen ganz im Zeichen der Nachwuchsfahrer. Das Bild wurde im September 2021 aufgenommen. | Bild: Roger Müller

Auf die müssen die Teilnehmer in diesem Jahr erneut verzichten: Zum einen ist die Matschgaudi mit sehr großem Aufwand verbunden, und zum anderen will man bei der aktuellen Wasserknappheit in Bräunlingen nicht unnötig Wasser verbrauchen. Außerdem kam der Freaky Cup sehr gut an, deshalb entschied man sich, dieses Jux Rennen erneut auszurichten.