Der 49-Jährige hatte seine Honda CBR 900 bereits am Vortag abgemeldet und er selbst ist nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Außerdem stellten die Beamten bei ihm eine drogenbedingte Beeinflussung fest, was ein an Ort und Stelle durchgeführter Drogenvortest untermauerte. Die Folgen waren laut Mitteilung der Polizei eine Entnahme einer Blutprobe und eine sofortige Untersagung der Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Pflichtversicherungsgesetz.