Ansgar und Carolin Barth präsentieren für eine Woche am Bodensee Edelbrände aus Streuobstwiesen.

Eine Woche ausgeflogen sind Ansgar und Carolin Barth aus Unterbränd. Sie verbringen ihren Urlaub am Bodensee. Aber anders als man vermuten mag. Vom Fronleichnamstag an trifft man sie bis einschließlich Mittwoch, 9. Juni, auf der Landesgartenschau in