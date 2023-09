Zentrales Thema der aktuellen Ortschaftsrat-Sitzung in Unterbränd war die Beratung über den Haushalt 2024. Unabhängig davon erhält der Ort im kommenden Jahr eine fast komplett neue Straßenbeleuchtung mit energiesparenden LED-Leuchten. Dies teilte Ortsvorsteher Stephan Demattio mit. Hierfür investiert die Stadt Bräunlingen rund 110.000 Euro.

Auf der Wunschliste des Ortschaftsrats ganz oben steht die Erschließung des zweiten Bauabschnitts „Im Spitz“. Die Einsegnungshalle benötigt dringend einen neuen Holzschutz. Auf dem Friedhof fehlen Sitzmöglichkeiten, es sollen Bäume gepflanzt und Kiesflächen begrünt werden. Hierzu ist ein Gestaltungskonzept notwendig.

Im Ortskern sollen mittelfristig die Kapellenstraße und der Heidenlochweg saniert werden. Am Dorfmittelpunkt möchte man den Platz mit dem Schachbrett neu gestalten und den Brunnen wieder in Betrieb nehmen. Ferner soll in diesem Bereich ein Kraftstromanschluss installiert werden sowie eine Ladestation für E-Autos. In der langfristigen Planung ist die Erstellung eines Konzepts für einen barrierefreien Seerundweg. Zwei Hundetoiletten an der Grillhütte und am Bucksberg möchte man kurzfristig realisieren.

Die Ostfassade des Gemeindeschopfs ist nach der Installation der neuen Funkantenne wieder geschlossen. Der Dachboden kann nun über eine Türe von der neuen Außentreppe aus betreten werden. Die alte Treppe innen wurde rückgebaut. Auf dem Spielplatz am alten Rathaus wurden zwei neue Federwippen installiert.

Einig waren sich die Ortschaftsräte, dass die Kommunikation im Ort verbessert werden muss. Dies möchte man über eine WhatsApp-Gruppe erreichen. Allerdings sollen nur der Ortschaftsrat und die Vereinsvorsitzenden Inhalte einstellen können. Die Bürger sollen über Flyer animiert werden, der Gruppe beizutreten. Nächster Termin ist eine Sitzung mit den Vereinsvorsitzenden am 9. November, um die Termine für 2024 abzusprechen.