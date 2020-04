Auch wenn das gesellschaftliche Leben so gut wie stillsteht: Bauarbeiten finden statt und entsprechende Projekte werden umgesetzt. So etwa auch die Sanierung der Straße durch Unterbränd. Dabei handelt es sich um die Kreisstraße K5737.

Arbeit des Kreises

Mit den Arbeiten wurde bereits am 14. April begonnen. Eigentlich im Obliegenheitsbereich des Kreises, nutzte auch die Stadt die Situation, um einige Arbeiten zu erledigen: „Im Vorfeld gab es einige Maßnahmen, wie etwa die Vorbereitungen zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen oder die Querung von Wasserleitungen“, erklärt Bürgermeister Micha Bächle. Der Kreis habe für die anderen Arbeiten eine Vollsperrung beantragt.

Info-Schreiben der Firma

Vor Beginn der Arbeiten habe es von der ausführenden Firma Storz ein Informationsschreiben an die Bevölkerung gegeben. Darin enthalten der Hinweis, dass es am Freitag, 24. April, bei der Durchfahrt der Strecke zu Einschränkungen kommen werde, das sie während der Aufbringung des Haftklebers zeitweise gesperrt sein wird.

Diskussion in sozialen Medien

Sie sorgten in der Ortschaft auch für einigen Unmut bei Anwohnern. Der äußerte sich nicht nur unterschwellig, sondern auch in den sozialen Medien, wo die Sperrung diskutiert wurde. „Sie wurde im Schreiben entsprechend angekündigt“, sagt Bächle. Dort wurde auf die Sperrung am Freitag und die Vollsperrung Montag und Dienstag verwiesen.

Einzige Verbindung

„Es kommt hier sicher zu Problemen, immerhin ist es die einzige Verbindung“, so Bächle. Daher habe man abermals mit dem Landkreis Kontakt aufgenommen und gebeten, möglichst anwohnerfreundlich vorzugehen: „Ein Beginn im Süden, dann erst Arbeiten im Norden, sodass Unterbränd immer noch erreichbar bleibt.“

Schnell voran

Am Montag, 27. April, war die Straße voll gesperrt, soll es laut Plan auch noch am heutigen Dienstag sein. Die Arbeiten kamen indes bereits am Montag recht zügig voran. Von der Baustelle hieß es, man werde es eventuell bereits dann schon alles fertig haben.

Die Asphaltdeckschicht darf nur mit Autos befahren werden, nicht mit Lastern, Traktoren oder schweren Gerät.