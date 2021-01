Im Café Talstüble in Hondingen haben sich die Hondingerin Hannelore und der Blumberger Hermann Scherer Ende der sechziger Jahre kennengelernt. Am 9. Januar können sie in Bräunlingen ihre goldene Hochzeit feiern. Zur Familie von Hannelore und Hermann Scherer gehören ihre Söhne Joachim und Andreas sowie drei Enkelkinder.

Pfarrer Ruby aus Fürstenberg hat am 9. Januar 1971 das junge Paar in Hondingen getraut. „Gleich nach der Hochzeit zogen wir nach Bräunlingen in eine Wohnung auf den Galgenberg und einige Jahre später, als Sohn Andreas geboren wurde, kam der Umzug in die Ebermannstraße, in der wir heute noch wohnen“, erzählt Hermann Scherer.

Als Lastwagenfahrer viel auf Achse

Die Jubilarin arbeitete viele Jahre als Einzelhandelskauffrau und ihr Ehemann hat nach seiner Lehre zum Kfz-Mechaniker etliche Jahrzehnte als Lastwagenfahrer bei den Speditionen Julius Mayer (Bräunlingen) und Albin Vogt (Hubertshofen) bis zum Rentenalter die großen Laster durch das In- und Ausland gefahren. „Dabei blieb mir meine Fahrt mit einem Kollegen nach Teheran über vier Wochen und 6000 Fahrtkilometern mit dem Lkw in besonderer Erinnerung“, erzählt Hermann Scherer.

Für die beiden Wanderfreunde ist das Tannheimertal in Österreich das bevorzugte Urlaubsgebiet, in den letzten Jahrzehnten haben sie dort auf fast allen Spitzen der höheren Berge gestanden. „Meine bevorzugte Freizeitaktivität war der Tourensport beim Motorsportclub Bräunlingen„, ergänzt dessen Ehrenmitglied Hermann Scherer. Das filigrane Holzsägen und auch das farbenfrohe und exakte Bemalen von größeren und kleinen Holzfiguren, darunter die gelbe und rote Bräunlinger Urhexe, gehört mit zu den Hobbys des 72-Jährigen.

Ein wanderfreudiges Ehepaar

Das Jubelpaar gehört als Mitglied der Naturfreunde zu den Betreuern der Turmstube im Bräunlinger Stadttor. Beide betätigen sich auch oft als Wanderführer. Hannelore Scherer gehört zu einer Gymnastikturngruppe des TuS Bräunlingen. Seit über zwei Jahren organisiert Hermann Scherer den Rentnerwanderclub, was ihm viel Spaß macht, wenn er die lustige Truppe in die nähere oder weitere Umgebung führt.