Eine Gruppe ist bei einem Streit im Schwarzwald von Unbekannten mit einem Baseballschläger und einer Schusswaffe bedroht worden. Vier Menschen wurden dabei am Samstagabend verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Gruppe war zuvor gemeinsam auf Feldwegen zu einer Hütte unterwegs. Dabei gerieten sie einen Streit mit einem Autofahrer. Der Mann stieg aus und stritt sich mit der Gruppe, fuhr aber anschließend weiter.

Am späten Abend tauchte er mit zwei Begleitern bei der Hütte auf, wo es drei Männer und eine Frau aus der Gruppe verletzt wurden. Sie zogen sich starke Prellungen zu. Die Begleiter bedrohten sie dabei mit der Waffe und dem Baseballschläger, setzten diese jedoch nicht ein. Anschließend flüchteten sie wieder. Worum es bei dem Streit ging und ob die Schusswaffe echt war, blieb unklar.

Zeugen des Streits am Nachmittag und der Auseinandersetzung in der Nacht werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen in Verbindung zu setzen (Tel. 0771 837830).

(dpa)