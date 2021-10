von Christina Rademacher

Die Feuerwehr Bräunlingen hat einen neuen Gesamtkommandanten. Mit großer Mehrheit wurde der amtierende Kommandant der Abteilung Stadt, Christoph Barth für die kommenden fünf Jahre gewählt. Barth war im April 2019 als zweiter Vertreter des Gesamtkommandanten ins Führungsteam aufgerückt. Der bisherige erste Stellvertreter Andreas Peter aus Döggingen wurde bestätigt, neu gewählt wurde der Unterbränder Abteilungskommandant Michael Becker als zweiter Stellvertreter.

Bräunlingen Führungswechsel bei der Bräunlinger Feuerwehr: Martin Frey hört nach zehn Jahren als Kommandant auf Das könnte Sie auch interessieren

Gleich zwei Jahre deckte die diesjährige Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr in der Bräunlinger Stadthalle ab. Bevor man überhaupt teilnehmen durfte, gab es strenge Einlasskontrollen bezüglich der Einhaltung der 3G-Regeln.

Der neue Ausschuss

In den Ausschuss gewählt wurden Patrick Kienzler, Bertram Heine, Hartmann Frank, Maier Andreas Abt. Bräunlingen, Peter Andreas, Rolf Rosenstiel, Dominik Schürmann, und Arnold Wehinger von der Abteilung Döggingen. Michael Becker und, Tim Mailänder aus Unterbränd und Georg Rosenstiel und Detlef Friedrich von der Abteilung Waldhausen. Rudolf Bürer wurde als Vertreter der Altersabteilung gewählt.

Die neue Führungsmannschaft der Bräunlinger Gesamtwehr: Andreas Peter (von links) (1. Stellvertreter), Michael Becker (2. Stellvertreter), Christoph Barth (neuer Kommandant) mit Kreisbrandmeister Florian Vetter (links) und (rechts) Reinhold Engesser (Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband) und Bürgermeister Micha Bächle. | Bild: Christina Rademacher

Die Ehrungen

Zahlreiche Ehrungen sind über die zwei Jahre aufgelaufen. Für 50 Jahre Dienst wurden Guido Scherzinger, Herbert Laule, Franz Friedrich, Uwe Friedrich, Karl Hall, Heine Artur, Otto Reiner und Roland Scheu von Bürgermeister Micha Bächle mit dem Teller der Stadt geehrt. Das bronzene Abzeichen für 15 Jahre erhielten Marcel Golec, Heinrich Gallus und Stephan Pfaff. Silber für 25 Jahre wurden Tobias Weh, Detlef Friedrich, Stefan Wirich und Markus Goike verliehen. Das goldene Abzeichen für 40 Jahre erhielten Dieter Fehrenbach, Reinhold Mantel, Roland Wider und Arnold Wehinger.

Die Stadt ehrt verdiente Hauptfeuerwehrmänner für 50 Jahre Dienst: Otto Reiner (von links), Roland Scheu, Artur Heine, Guido Scherzinger, Uwe Friedrich, Herbert Laule und Franz Friedrich. Rechts: Feuerwehrrespizient Armin Ewald, Bürgermeister Micha Bächle. | Bild: Christina Rademacher

Was das Jahr über los war

Bei seinen letzten Bericht ging der Gesamtwehrkommandant Martin Frey auf die Wehrstärke ein, Stand zum Juni 2021 beläuft sich die Mannschaftsstärke auf 154 davon drei Frauen. Sie teilt sich auf in Bräunlingen mit 55, Döggingen mit 47, Unterbränd mit 22 und Waldhausen mit 20 Feuermänner und -frauen. Waren es an Proben im Vorjahr noch 144 Proben, so waren es coronabedingt im vergangenen Geschäftsjahr nur 77 Proben. Viele Proben und Versammlungen wurden untersagt, damit die Feuerwehr stets einsatzbereit ist. Einsätze waren 68 zu verzeichnen, im Vorjahr 82. Neben vier Brandeinsätzen der Wehr Bräunlingen waren es technische Hilfeleistungen sowie Alarme von Brandmeldeanlagen.

Bräunlingen Langer Einsatz bei Scheunenbrand in Bräunlingen: „Wir haben ab drei Uhr einen Schichtdienst eingerichtet, damit wenigstens ein Teil der Feuerwehrmänner heim konnte“ Das könnte Sie auch interessieren

2019 wurde die Atemschutzwerkstatt in Bräunlingen aufgelöst. Das Equipment wird jetzt in der zentralen Atemschutzwerkstatt in Donaueschingen gewartet.

Neuer Ehrenkommandant

Bürgermeister Micha Bächle dankte für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden. In der Verabschiedung würdigte er die Leistungen des scheidenden Gesamtkommandanten. Wichtig sei für Martin Frey in seiner Amtszeit das Zusammenwachsen der Abteilungswehren zu einer großen Einheit gewesen, was ihm auch gut gelungen sei. Für sein Engagement über zehn Jahre sprach er ihm großen Dank aus und ernannte ihm zum Ehrenkommandanten.

Bräunlingen 250.000 Euro Schaden: Scheune bei Bräunlingen brennt komplett nieder Das könnte Sie auch interessieren

Die Kommandanten der Abteilungswehren überreichten Martin Frey als Dank einen Feuerkorb. Auch Kreisbrandmeister Florian Vetter und Verbandsvorsitzender Reinhold Engesser fanden auch nur lobende Worte für den scheidenden Gesamtkommandanten und dankten für die gute Zusammenarbeit.

Unterbränd Arbeiten am neuen Gerätehaus in Unterbränd können beginnen Das könnte Sie auch interessieren

Keine Altersprobleme

Die Gesamtwehr Bräunlingen hat keine Nachwuchsprobleme. Ab 16 Jahre kann man eintreten. Zahlreiche Wehrmänner haben sich in die letzten zwei Jahre fortgebildet. Drei Wehrmänner konnten befördert werden. Heiko Wehinger und Rolf Rosenstiel wurden zu Löschmeister befördert und Stefan Bäurer zum Oberlöschmeister.