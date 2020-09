Die Stadtkapelle Bräunlingen hat einen neuen Dirigenten. Thorsten Meier (23) aus Eichstetten am Kaiserstuhl wird als Nachfolger von Stadtkapellmeister Andreas Dangel, der 13 Jahre die Bräunlinger Musiker dirigiert hatte, ab Januar kommenden Jahres den Dirigentenstab übernehmen.

Die Stadtkapelle und ihre Gliederungen Etwas mehr als 60 Musiker bilden aktuell die Bräunlinger Stadtkapelle. Beim Vororchester, der Jugendkapelle, in der Instrumentalausbildung, bei den Blockflötenschülern und in der musikalischen Früherziehung sind über 100 Nachwuchsmusiker. Fester Bestandteil sind die Stadtkapellenmusiker auch bei Kilbig und Fasnet mit ihrer traditionellen Blasmusik. Das Herbstkonzert jeweils Ende November ist ein Höhepunkt im Jahresverlauf, auf den lange hingearbeitet wird. Eine Entscheidung für 2020 ist noch nicht gefallen. Vorsitzender ist aktuell Martin Hornung und sein Stellvertreter ist Ralf Wolf. (dm)

Schon mit neun Jahren erhielt Thorsten Meier seinen ersten Hornunterricht in Eichstetten. Einige Jahre später begann er mit dem Dirigieren im eigenen Zimmer ohne Musiker. Als sein früherer Dirigent und späterer Dirigierlehrer Rüdiger Müller ihm 2016 anbot die Jugendkapelle Eichstetten zu übernehmen, begann seine Dirigentenlaufbahn.

Dirigierkurse in mehreren Ländern

Nachdem Meier den C3-Dirigentenlehrgang im Jahr 2017 als Jahrgangsbester abgeschlossen hatte, folgte die Wahl zum Dirigenten der Winzerkapelle Oberrotweil. Die erste Teilnahme an einem internationalen Dirigierkurs führte ihn 2018 mit 21 Jahren, nach Fredonia (USA) zum Wind Conducting Symposium an der Uni in New York. Sein Mitwirken in den Meisterklassen von Douglas Bostock folgte im Januar in Staufen, im März in Mira und im August 2019 in Porto. Mit dem geplanten Konzert der Winzerkapelle Oberrotweil im April 2021 wird er sein dortiges Engagement beenden.

Die Ziele des künftigen Dirigenten

Thorsten Meier begann nach einer Ausbildung zum Feinwerkmechaniker und zwei Berufsjahren im Oktober 2019 sein achtsemestriges Hornstudium an der Musikhochschule in Trossingen bei Professor Saar Berger in den Profilen Orchester und Lehrbefähigung. Zusätzlich erhält er Dirigierunterricht bei Professor Sebastian Tewinkel. Er hat klare Ziele für Bräunlingen:

„Ich freue mich sehr darauf, dieses Orchester mit frischem Wind und neuen Impulsen musikalisch weiterzubringen. Es ist ohne Zweifel ein großes Potenzial vorhanden und dieses gilt es zu fördern und weiter auszubauen. Das Wichtigste hierbei ist mir dabei, dass die Musikerinnen und Musiker gerne in die Proben kommen und wir einen guten, respektvollen Umgang pflegen. Dies sind die Grundvoraussetzungen für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Die Verantwortlichen der Stadtkapelle begrüßen Thorsten Meier als neuen Dirigenten in Bräunlingen. Von links: Tobias Heine (Jugenddirigent), Ralf Wolf (Vizevorsitzender), Thorsten Meier und Vorsitzender Martin Hornung. | Bild: Dagobert Maier

Auch die ihm zufolge in angenehmer und konstruktiver Atmosphäre ablaufenden Gespräche mit dem Bräunlinger Musikvorstand stimmen ihn optimistisch: „Ich möchte herausheben, dass gleich die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen von Beginn an sehr positiv verliefen und dabei ein großer Ehrgeiz und Wille zu spüren war, sich musikalisch weiterentwickeln zu wollen. Vorsitzender Martin Hornung hat mehrfach erwähnt, dass ich die volle Unterstützung seitens des Vorstands für die Umsetzung neuer Ideen und Impulse habe. Dadurch habe ich mich in Bräunlingen auch gleich wohlgefühlt.“

Attraktives Orchester in der Nähe des Studienorts

Die Dirigentenstelle in Bräunlingen wurde in den Verbandsorganen und den sozialen Medien ausgeschrieben. Die Tatsache, dass in der näheren Umgebung seines Studienortes Trossingen die Dirigentenstelle eines Orchesters mit diesem Potenzial ausgeschrieben war, habe ihn dazu bewegt, sich in Bräunlingen zu bewerben. Nach einer Vorauswahl durch die Bräunlinger Dirigentenkommission wurde Thorsten Meier nach einem Vordirigat in Bräunlingen von den Musikern gewählt.

Er habe schnell erkannt, dass genügend Potenzial bei den Musikern vorhanden ist und es gelte nun dieses auszubauen, um die Gesamtkapelle weiter zu bringen. Wichtig war den Verantwortlichen auch, die Jungmusiker durch einen jungen Dirigenten besser an die Stadtkapelle heranführen zu können. Deshalb wolle er sich auch in der Nachwuchsarbeit engagieren, um Impulse für die Zukunft der Gesamtkapelle zu setzen.