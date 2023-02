Die Nachrichten vom Erdbeben in der Nacht zum 6. Februar in der Türkei und Syrien haben viele Bräunlinger tief erschüttert. Das gilt auch für Theo Huber. Der Bräunlinger, ein Mann voller Tatkraft, hat bereits 2021 unmittelbar nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit seinem Team geholfen. Bis heute steht er den Betroffenen zur Seite.

Als die ersten Nachrichten von den Erdbeben im Nahen Osten ankamen, sei ihm sofort klar gewesen, dass auch den Menschen dort geholfen werden müsse. So initiierte Huber in Zusammenarbeit mit einigen Helfern eine Spendenaktion in Bräunlingen. Die Initiative war schon an den ersten Tagen sehr erfolgreich.

Ein Plan wurde erarbeitet, der schnelle Hilfe bringe sollte. Mit Behörden und Organisationen vor Ort nahm das Team Kontakt auf. Um zu klären, was im Katastrophengebiet überhaupt gebraucht wird, wurde eine Spendenbedarfliste erstellt.

Weil Hubers Netzwerk bundesweit ausgerichtet ist, galt es, an mehreren Standorten Spenden zu sammeln und Spendenwege zu eruieren.

Diese Spenden werden benötigt Organisator Theo Huber bittet darum, nur Dinge zu spenden, die auf den wöchentlich aktualisierten Listen eingetragen sind. Die Spendenlisten sind unter www.Bauwerk-Rodgau.de , Theohuberhilft.de und bei Facebook unter „Nit quatsche, mache“ hinterlegt. Auch Geldspenden sind willkommen. Theo Huber Hilft, Iban DE55 6945 0065 1151 4483 89, Verwendungszweck: Spende Erdbeben.

Bereits am vergangenen Samstag hatte in Bräunlingen die Spendenhalle neben dem Nettomarkt und dem früheren Gelände Auto Geyer geöffnet. Mit einem Ergebnis, das Theo Huber froh stimmt.

„Ich bin mit dem ersten Abgabetag der Erdbebenunterstützungsaktion für die Türkei und Syrien in Bräunlingen sehr zufrieden. Zahlreiche Spenden auch von Firmen, darunter große Mengen Masken, Feuchttücher und Gebrauchsgegenstände bis hin zur Kleidung wurden abgegeben“, bilanzierte er.

Die Spendenhalle befindet sich am Beginn der Palmhofauffahrt beim Nettomarkt. | Bild: Dagobert Maier

Die große Hilfsbereitschaft hatte nun Folgen für die Logistik. Weil nämlich weitere schon verpackte Unterstützungsspenden vorbeigebracht worden waren, schafften es die Helfer um Huber nicht, an einem Nachmittag alle Spenden für den Transport zu verpacken.

Von Hamburg aus gehen die Hilfspakete weiter mit dem Schiff und werden nach Syrien transportiert, so der Plan. Dort sollen sie von der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme in Empfang genommen und verteilt werden.

Der Bedarf an Spendenmaterial ist ungebrochen. Deshalb ist die Spendenhalle auch am kommenden Samstag, 25. Februar, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Zufahrt ist direkt neben dem Nettomarkt am Beginn der Palmhofauffahrt.

Aus Betroffenheit werden Aktionen

Die Spendenaktion wird auch von Bürgermeister Micha Bächle unterstützt. Er lobte das Engagement des Teams um Theo Huber. „Das schreckliche Erdbeben mit den vielen Toten macht uns natürlich betroffen. Wichtig ist, dass aus der Betroffenheit nun auch Aktionen entstehen. So sind wir Theo Huber und seinen Helfern sehr dankbar, dass er die Bräunlinger Spendenaktion koordiniert, um die Unterstützung für die betroffenen Erdbebengebiete sicher zu stellen“, sagte Bürgermeister Micha Bächle.