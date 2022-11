Die schwere Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz liegt mittlerweile schon über ein Jahr zurück. Aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit scheint schon längst verschwunden, dass die Menschen in dieser Gegend immer noch auf Hilfe angewiesen sind. Zu groß war die Katastrophe, die sie erleben mussten.

Ganz und gar nicht verschwunden ist das jedoch bei Helfern aus Bräunlingen, die weiter tatkräftig mit anpacken und regelmäßig dorthin fahren, um zu helfen. Die Rede ist von Theo Huber und Hendric Schneider. „Früher war ich jedes Wochenende dort. Das ist ein bisschen weniger geworden. Aber wir organisieren viel, bringen Spenden hoch“, erklärt Huber.

Ein großes Pfund

Die Erlebnisse vor Ort und die Schicksale der Betroffenen. Sie seien ein großes Pfund, das nach wie vor bewege: „Ein Paar hat sich gemeldet. Eine Firma sollte ihr Haus abbrechen und wieder neu aufbauen. Hinterlassen wurde jedoch nur Murks“, schildert Huber. In drei Wochen wollte man einziehen, das sei jedoch nicht möglich: „Da gibt es viel zu organisieren.“

Die Flut hat komplette Haushalte hinweg gespült – hier ein Bild von Dezember 2021. Den Müll gilt es aus den Flüssen und Bächen zu entfernen. | Bild: Theo Huber

Das gelingt Theo Huber mittlerweile immer besser. Das hat auch mit dem Netzwerk an Helfern zu tun, das er sich im Laufe der Zeit aufgebaut hat. Und geholfen wird dabei nicht nur im Ahrtal. Auch bei den ankommenden Ukraine-Flüchtlingen oder wenn es brennt, wie vor einiger Zeit in Ippingen oder auch in Bräunlingen: „Ich habe ein Live-Video gemacht, innerhalb von 24 Stunden hatten wir eine Grundausstattung zusammen.“

Holz-Sammlung Materialtransport Theo Huber und Hendric Schneider organisieren wieder einen Materialtransport für die Überflutungsgebiete. „Viele Haushalte heizen dort mit einem kleinen Holzofen. Ich hoffe, in drei bis vier Wochen haben wir wieder einiges zusammen“, sagt Huber. Das komme zum Baustoffspendenlager Erbstadt. „Jetzt steht den Leuten dort der zweite Winter bevor.“ Man habe das im Blick, um zu helfen, die Menschen einigermaßen warm durch den Winter zu bringen. „Ich habe selten das Gefühl gehabt, dass ich etwas so Sinnvolles getan habe“, so Hendric Schneider. Spendenkonto IBAN: DE55 6945 0065 1151 4483 89

Verwendungszweck: Theo Huber Hilft Die Sammlung Bei der Firma Holzmüller wird in Unadingen Material für den Transport gesammelt. Seit der Flutkatastrophe haben Christian Müller und auch Michael, Werner und Christian Stark des gleichnamigen Bauunternehmens in Döggingen schon mehrfach Lastwagen voller Material zur Verfügung gestellt. Nicht nur von Firmen, sondern auch von Privatpersonen und Waldbesitzern wird jetzt Holz gebraucht: „Wir benötigen alles von Latten, Stammholz, gespaltenes Holz, jegliches Feuerholz.“ Bei Holzmüller in Unadingen wird das Holz gesammelt. Es kann samstags von 8 Uhr bis 12 Uhr direkt bei Holzmüller gegenüber dem Unadinger Bahnhof abgegeben werden.

Zu helfen, das liegt Theo Huber. Es erfüllt ihn. Daher soll seine Hilfe auf eine andere Stufe gehoben werden: „Ich will ‚Theo Huber hilft‘ in die Gemeinnützigkeit führen.“ Ob als gGmbH oder als Verein – das stehe noch nicht genau fest. „Ich habe ganz oft das Problem, das Firmen Spenden wollen, dafür aber eben eine entsprechende Quittung brauchen.“

Plattform für Helfer

Damit verbunden sei auch die Errichtung einer Online-Plattform, auf der sich Helfer anmelden und unter verschiedenen Kategorien aufgelistet werden. „Je nachdem, wie man helfen kann – oder was man zur Verfügung stellen kann“, erklärt Huber. So soll alles professioneller und vor allem effizienter werden: „Wenn etwas passiert, dann braucht man schnell Helfer und Material. Das funktioniert über Aufrufe. Man weiß dann aber nicht: kommen zehn oder hundert Helfer.“

Das Ganze soll in Zusammenarbeit mit den Behörden entstehen: „Hier soll keine Konkurrenz entstehen. Wir wollen dann wissen, was gebraucht wird – und das können wir über die Plattform passgenau organisieren“, so Huber. Das Ganze soll für die Helfer kostenfrei sein. „Ich möchte die Plattform ohne Spendengelder betreiben und sie soll für Helfer kostenfrei sein. Die Kosten sollen anders gedeckt werden.“ Das Geld soll komplett zum Einsatz gebracht werden, außerdem wolle man sich nirgends angliedern. „Unser Ziel ist es, unterstützend da zu sein“, so Huber.

Hoffnung geben

In den Überflutungsgebieten haben sich inzwischen richtige Freundschaften etabliert: „Man kennt sich bereits über ein Jahr. Die Leute trauen sich zu erzählen“, sagt Huber. Und wenn man diese Schicksale höre, „da kommen einem die Tränen.“ In einem Haus, das komplett unter Wasser gestanden habe, wurde eine Flutfoto-Ausstellung organisiert. „Das packt einen immer wieder.“ Und auch die Menschen vor Ort sind verblüfft: „Ihr kommt aus dem Schwarzwald, um zu helfen, immer noch?“ Die Hilfe von hier, sie gebe den Menschen Hoffnung, erklärt Theo Huber.