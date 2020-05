von Autorenzeile

Der Warnschuss hallt bis heute nach: Es war Ende März 2019, im Jubiläumsjahr des TuS Bräunlingen, als sich der langjährige Vorsitzende Manfred Martin zu seinen Ambitionen an der Spitze des größten Bräunlinger Vereins äußerte. Heute, 13 Monate, nach Martins Ankündigung, den Vorsitz 2020 abzugeben, konnte, bedingt durch die Corona-Schutzmaßnahmen, dieser Schritt noch nicht vollzogen werden. Gleichwohl hat sich ein künftiges Führungskonzept aus den Besprechungen im Führungskreis geschält.

Bildunterschrift | Bild: Manfred Martin

„Wir hatten zu diesem Thema ein Team gebildet“, berichtet Martin über den Weg in Richtung einer tragfähigen Organisationsstruktur. Zu den Besprechungsrunden hat sich das Team aus Vereinsmitgliedern externen Sachverstand hinzu geholt. Die Vereinsberatung des Badischen Turnerbunds sei mit eingebunden gewesen, sagt Martin.

Bräunlingen 150 Jahre TuS Bräunlingen: Der steinalte Jubilar zeigt sich beim Feiern jung und topfit Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Generalversammlung im vergangenen Jahr hatte er seine Rücktrittsankündigung mit einer markanten Zustandsbeschreibung begleitet. Abermals habe man im vergangenen Vereinsjahr gesehen, dass es die Worte „Ruhe“ und „langsam machen“ bei der Leitung des Großvereins „TuS“ nicht gebe. Man sei ja schon froh, wenn sich das Rad nicht überrolle. Und dass die Leitung des Vereins letztlich nicht in Stress ausgeartet sei, habe man dem sehr guten Team und der Zusammenarbeit im Vorstand zu verdanken“, so der Vorsitzende vor etwas mehr als einem Jahr.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit ist ein Aushängeschild des TuS Bräunlingen. Sie ist auch ein Antrieb, die Vereinsspitze professioneller aufzustellen. Auf dem Archivbild freuen sich die jungen Turnerinnen über eine sehr erfolgreiche Saiosonbilanz 2019. | Bild: TuS Bräunlingen

So blieb der Teamgedanke in den nächsten Monaten treibende Kraft für die Neuordnung. Manfred Martin, 57 Jahre alt und beruflich für eine Versicherung im Außendienst tätig, hält seinem TuS schon mehr als sein halbes Leben in verantwortlicher Position die Treue. 2003 übernahm er den TuS-Vorsitz von Norbert Brugger. Schon vorher war er Chef der Abteilung Turnen. Insgesamt kommt er auf über 30 Jahre Vorstandstätigkeit. Und jetzt möchte er kürzertreten.

Bräunlingen Die Mutter der Vereine wird 150: Turn- und Sportverein feiert großes Jubiläum Das könnte Sie auch interessieren

„Ja, ich will mich auch künftig für den Verein einbringen. Allerdings strebe ich kein Vorstandsamt an“, sagt er auf SÜDKURIER-Anfrage. Sein Rückzug aus dem Vorsitz sei gleichwohl keine Reaktion auf die persönliche Befindlichkeit, sondern allein dem Ansatz geschuldet, den Verein voran zu bringen. „Wir müssen uns neu sortieren und dabei professioneller werden“, so der scheidende TuS-Chef.

Einen hohen Sprung zeigt ein Trampolinkind beim Jubiläumsabend anlässlich 150 Jahre TuS Bräunlingen.

Die Lösung „auf mehreren Schultern“ ist war ausgetüftelt, soll aber erst bei der Generalversammlung vorgestellt werden. Der Frühjahrstermin fiel der Corona-Pandemie zum Opfer, jetzt wird eine Termin im Herbst angestrebt. „Jetzt müssen wir einfach abwarten“, lässt sich Martin keine Namen für die neue Führungsspitze entlocken. Angestrebt wird für den Arbeitsmodus eine flache Hierarchie mit einer dezentralen Struktur. Man könne davon ausgehen, dass die Vorstandsmitglieder jeweils mit einem oder mehreren Ressorts betraut werden.

Ämterstruktur muss bleiben

Auch wenn vermutlich noch in diesem Jahr an der TuS-Spitze ein frischer Wind wehen dürfte, an der Ämterstruktur kommt der Wandel nicht vorbei. Dem Vereinsrecht geschuldet sein wird der Wahlmodus. Hier bringt sich eine Problemstellung des Vorjahrs in Erinnerung. Martin ließ sich für ein weiteres Jahr als Vorsitzender wählen und Sandra Wernet wurde als dritte Vorsitzende bestätigt. Jetzt müssen zwei Vakanzen gefüllt werden. Auch die Position des zweiten Vorsitzenden ist gegenwärtig nicht besetzt.