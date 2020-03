Vor zwei Jahren hat Hartmut Müller, der Vorsitzende des Heimat- und Trachtenbundes Bräunlingen (HTB) angekündigt, dass er 2020 nicht mehr als Vorsitzender kandidieren werde. Die Generalversammlung 2020 wurde nun auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. „Es bleibt dabei, dass ich bei der nächsten Generalversammlung nicht mehr kandidieren werde. Da unsere geplante Hauptversammlung vom 4. April auf einen späteren Termin verschoben werden musste, ist klar, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt weiter im Amt bleibe“, sagt Müller. Derzeit laufe noch die Suche für eine Nachfolge, die eventuell aus der Hauptversammlung herausgefunden werden soll.

Auftritt bei der Bräunlinger Kilbig: die Trachtenträger des Heimat- und Trachtenbundes. | Bild: Dagobert Maier

Da dies oft eine sehr schwierige Sache ist, kann sich die Vorstandschaft eine Führungsteam-Lösung, wie es auch schon von anderen Vereinen praktiziert wird, vorstellen. Dazu ist allerdings eine Satzungsänderung notwendig, die auf der Tagesordnung der Hauptversammlung vermerkt ist. Dabei würden die einzelnen Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt, wobei eine Person aus dem Führungsteam die Funktion als Ansprechpartner des Vereins übernimmt. Müller könne sich vorstellen, dass dies eine gute Lösung in der aktuellen Situation wäre, da es bei einer Teamlösung in der Regel einfacher sei, jemand für ein Ehrenamt zu gewinnen. Müller freut sich, dass er ein gutes Vorstandsteam hinter sich hat, und somit auch die Zukunft des Vereins sichergestellt ist.

Hartmut Müller gibt sein Amt ab. | Bild: Dagobert Maier

„Das Amt des Vorsitzenden ist in den zwölf Jahren meiner Amtszeit nicht schwerer geworden. Doch es gab etliche Neuerungen drum herum, die vermehrten Arbeitsaufwand für den Verein und damit auch für den Vorsitzenden bedeuteten.“ Müller wies dabei unter anderem auf die Datenschutzrichtlinien, Jugendschutz, Hygieneverordnung, allgemeine Bürokratisierung und erhöhte Sicherheitsbestimmungen bei Vereinsveranstaltungen hin.

Die Trachtenträger des Heimat- und Trachtenbundes Bräunlingen bestimmen das Vereinsleben entscheidend mit. Bilderer: Dagobert Maier

In früheren Jahren sei der Trachtenbund ein Verein gewesen, über den man vieles, vor allem durch Fahrten und Besuchen bei befreundeten Vereinen, erleben konnte. Doch heute habe sich das Freizeitverhalten, vor allem der jungen Generation, verändert und sie haben viel mehr Möglichkeiten für ihre individuelle Lebensgestaltung, bis hin zu Information und Buchungen über das Internet. Früher habe das ein kleines Team für die Mitglieder organisiert. „Mein Einstieg als Vorsitzender war eine Fahrt nach New York und Tennessee, bei der für viele Neuland anstand. Hinzu kamen immer wieder mehrtägige Besuche bei befreundeten Vereinen darunter in Hittenkirchen, Lauterbach und Scheeßel sowie weitere internationale Festivals.“

Süßer die Glocken nie klangen: die Trachtenträger des Heimat- und Trachtenbundes bei einem Auftritt.

„Trotz etlicher Veranstaltungen das Jahr über, ist die Bräunlinger Kilbig ein Höhepunkt für uns, die natürlich von der Planung bis zur Umsetzung viel Engagement und Arbeit erfordert“, so Müller. Das Herbstfest der Baar fordere jedes Jahr den ganzen Verein. Die Kooperation mit der Stadtkapelle für den Kilbig-Freitag seit 2017 stellt für die viertägige Veranstaltung attraktive Angebote für alle Generation sicher, denn die Kilbig über vier Tage sei jedes Jahr eine große Herausforderung. Auch bei anderen Events, darunter das Bad Cannstatter Volksfest und das internationale Folklorefestival in Scheeßel, waren beide Vereine mit dabei.

Unter der Führung von Hartmut Müller gestaltet der HTB ein Kindermusical „Heidi“ zusammen mit der Grundschule Bräunlingen. Bei den Heimattagen wurde von den Trachtenvereinen Donaueschingen, Hüfingen, Fürstenberg und Bräunlingen ein selbst geschriebenes Kindermusical „Fridolin und Bärbel“, ein Fuchs und eine Biberdame auf ihrer Reise vom Städtedreieck ans Schwarze Meer, aufgeführt. Mit einem Mundartprojekt hat der Verein beim Sparkassenwettbewerb teilgenommen. Seit drei Jahren hat der HTB wieder eine Männergesangsgruppe, bei welcher sich auch junge engagierte Aktive einbringen. Internationale Auftritte führten die Mitglieder in den letzten Jahren nach Frankreich, Estland, Mazedonien und Ungarn.

Die zukünftige Weiterentwicklung des HTB werde sich an den Strukturen und Abläufen der letzten Jahre orientieren, das sei die von den Mitgliedern gewünschte Vereinsstrategie. Das 100. Jubiläum im Jahre 2023 werde voraussichtlich im kommenden Jahr die ersten Überlegungen, Entscheidungen und Gedanken erfordern.

Verein steht vor seinem 100-Jahr-Fest

Seit nun fast einhundert Jahren hat der HTB mit dazu beigetragen, den Verein zu einem Eckpfeiler des kulturellen Lebens in Bräunlingen und darüber hinaus zu machen. Der Pflege des überlieferten Brauchtums in Form von Volksmusik, Gesang, Volkstanz, Glockenspiel und das Tragen der Baaremer Tracht sowie der Pflege der Mundart hat sich der Verein verschrieben. Der HTB leistet nun schon seit Jahrzehnten mit seinen herausragenden regionalen und auch internationalen Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zur Vertiefung der Völkerverständigung und Pflege der Muttersprache. Hinzu kommen noch die Zuwendungen zur handgemachten Volksmusik, die Praktizierung alter Bräuche und die Pflege der örtlichen Kultur in Bräunlingen und darüber hinaus. Dabei ist die Bräunlinger Kilbig mit Schätzelemarkt und mit ihrer Folklore zu einem Markenzeichen des HTB geworden.