Nach dreijähriger Pause – anstatt regulärem Zweijahresturnus – wird die Zähringerstadt Bräunlingen am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August 2022 endlich wieder zum „Mekka der der Straßenkunst“ – wie gewohnt am letzten Wochenende im August. Von überall her reisen insgesamt 34 verschiedene Musikantinnen und Musikanten, Akrobaten, Gaukler und Spaßmacher an, verhängen den Ausnahmezustand über Bräunlingen und bringen gute Laune ins idyllische Ambiente des Stadtkerns.

Um 11 Uhr geht’s am Sonntag, 28. August los – und dann geht’s „rund“ ohne Pause bis 19 Uhr. Nach Angaben des Veranstalters wartet auf die Besucher „das größte Straßenkunst-Festival von Südwest-Deutschland“, das in den Vorjahren geschätzt rund 30.000 Zuschauer in seinen Bann gezogen hat.

Eingeläutet wird das Bräunlinger Spektakel bereits am Samstag, 27. August, ab 18 Uhr mit einer „Musiknacht und Budenzauber“, bei dem die einheimischen Vereine und Gastronomen für die Unterhaltung und Verköstigung der Gäste sorgen. Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert in der Laube der Narrenzunft beispielsweise die einheimische Bregi House Band nach.

Aber auch die „Zacher Zecher“, das „Klingelbeitelecho“, die „Wooden Smile“ oder „Ruppert spielt“ sind musikalisch live mit von der Party.

Grundsätzlich kostet der eigentliche Straßenmusiksonntag keinen Eintritt, aber mit dem Kauf des offiziellen Buttons für vier Euro unterstützen die Besucher die Veranstaltungsorganisation.

Von der Stadt Bräunlingen erhalten die angereisten Künstler lediglich eine Übernachtungsmöglichkeit und ein Taschengeld für die Anfahrt. Freiwillige Spenden der Festbesucher nach dem Auftritt, wenn der „Hut rumgeht“, helfen daher, dass die Akteure mehr als den wohlverdienten Applaus verdienen.

Auf elf Standorte in der gesamten Innenstadt verteilt treten in Bräunlingen acht Stunden lang 23 verschiedene Musiker auf. Vier Gaukler wechseln sich in ihrer Show vor der Stadtkirche ab, darüber hinaus schlendern zwei „Walking Acts“ durch die Straßen der Bräunlinger Innenstadt. Ein eigenes Zirkuszelt gibt es für die jüngsten Besucher zwischen Schule und Stadthalle, wo abwechselnd fünf Clowns und Kinderliedermacher kunterbunte Zirkusprojekte und Mitmach-Theater anbieten.

Kulinarische Highlights, leckere Gaumenfreuden und kühlende Drinks werden an vierzehn Festlauben-Standorten angeboten, wo die einheimischen Vereine und Händler verschiedenste Imbissspezialitäten kredenzen. Legendär beispielsweise sind die Filetspieße vom Holzkohlengrill bei der Narrenzunft oder die Speck- und Apfeldünne, die die Landfrauen anbieten.

Ein ganz besonderes Programm gibt es während der zwei Veranstaltungstage auf der großen, zentralen Lotto-Bühne vor dem Bräunlinger Rathaus. Mit dem Auftritt von zwei Baden-Württembergischen Kleinkunstpreisträgern und des “Bad Boy der deutschen Zauberszene“ Christopher Köhler gibt es dort besonders sehenswerte Showauftritte.

Am Samstag um 18 Uhr macht Christopher Köhler den Anfang mit einer rockigen Zaubershow unter dem Titel „Sex, Drugs und Kartentricks“, die durch die Einbeziehung von spitzen Nägeln oder scharfen Rasierklingen nicht unbedingt für zartbesaitete Gemüter geeignet ist.

Die Hinterzartener Baden-Württemberg-Kleinkunstpreisträgerin von 2020 Magdalena Ganter tritt als freigeistige Comedienne und „schrille Diva aus dem Hochschwarzwald“ am eigentlichen Straßenmusiksonntag auf der Lotto-Bühne auf.

Ebenfalls am Sonntag hat der zweite Kleinkunstpreisträger (von 2014) Roland Baisch seinen Auftritt auf der Rathausbühne. Der Vollblut-Entertainer, Musiker, Sänger und Kabarettist überzeugt durch seine künstlerische Bandbreite und begeistert sein Publikum nicht nur mit Worten und hohem musikalischem Können, sondern auch mit Herz und Charme.

Weitere Infos unter:

http://www.strassenmusiksonntag.de