Der Bräunlinger Straßenmusiksonntag bietet viele Höhepunkte. Was die Veranstaltung besonders sehenswert macht, hat Organisatorin und Kulturamtsleiterin Maren Ott bereits erklärt. Jetzt gibt es fünf weitere Empfehlungen aus dem Programm.

1. Musik & Leidenschaft

„Das Kernthema des Straßenmusiksonntages ist Musik, denn viele leidenschaftliche Musiker kommen am Sonntag nach Bräunlingen“, sagt Ott. „Alle freuen sich darauf, dass sie wieder Publikum vor sich sehen und unbeschwert ihrer Straßenkunst nachgehen können.“

Kunst und Kultur zusammen mit den Besuchern erleben, das ist für die meisten Künstler ein wichtiger Lebensinhalt und steht ohne Zweifel für alle im Mittelpunkt. Alle wollen ihren Zuhörern zeigen, dass sie mit ihrer Musik in eine andere Welt eintauchen können. Diese Leidenschaft merke man allen 36 Gruppen an.

2. Möglichkeiten zum Mitsingen

Die Kleinkunstpreisträger Magdalena Ganter und Roland Baisch sind zweifellos einen Besuch wert. „Was auf der Rathausbühne zu sehen und zu hören ist, ist hochkarätige und preisgekrönte Kunst, die kostenlos in Bräunlingen geboten wird“, betont Ott. Aber auch die kleineren Bühnen sind einen Abstecher wert – vor allem, wenn man in den Gesang mit einstimmen will.

Mitsingen erwünscht: Die Scherenschliefer Ludwig Person, Erich Hepting, Alfred Rothmund und Bruno Friedrich spielen das Lied, das sie eigens für den Straßenmusiksonntag komponiert haben. | Bild: Katharina Schaub

Das Duo Tina und Jo bietet in der Blaumeerstraße unter der Überschrift „Sing with us“ Lieder zum Mitsingen. Dabei werden vor allem Klassiker aus den 1960er und 1970er Jahren zu hören sein. Und auch bei den Scherenschliefern darf eingestimmt werden. Die Gruppe hat extra ein Lied zum Straßenmusiksonntag getextet. Den Refrain wollen sie in Papierform an die Besucher verteilen, die dann Mitsingen können.

3. Der Kelnhofplatz

Auf den Kelnhofplatz bietet die Steelband Sandflöö ein sehr kontrastreiches Programm, das karibische Lebensfreude für ein paar Stunden in die alte Zähringerstadt bringen wird. Stellvertretend für den nicht durch Strom verstärkten Musikbereich in der Sommergasse steht die Rambo-Tschambo-Ohrwurm-Band, die schon sie vielen Jahren beim Straßenmusiksonntag mit dabei ist. Diese Ein-Mann-Kapelle passt genau in das Straßenkunstmilieu.

4. Die Gaukler

Ein weiter prägender Höhepunkt ist der Gauklerstandort direkt vor der Stadtkirche, der viel zum Hingucken bietet, dabei eine tolle Gauklerschau mit dem Fahrrad und Reifen, bei Eleganz und Provokanz. Dass beim Straßenmusiksonntag die Familien eine wichtige Rolle spielen, zeigt auch das umfangreiche Kinderprogramm im und um das Zelt bei der Grundschule. Dabei gibt es Großspiele, Zaubereien mit Philosophie und Magie. Ein Kinderzirkusprojekt und auch ein Clown bringen die Kleinen zum Mitmachen und lachen.

Mit akrobatischen Shows und atemberaubenden Kunststücken ziehen die Gaukler 2018 die Besucher in ihren Bann. | Bild: Roland Sigwart/Archiv

5. Niederschwellig und zwanglos

Niemand muss sich Gedanken machen, dass er beim Straßenmusiksonntag nicht dazugehört. In Bräunlingen werde Kultur angeboten, die niederschwellig sei, betont Ott.

Leger und für die ganze Familie: Beim Straßenmusiksonntag geht es locker zu. | Bild: Sabine Naiemi

Ohne Kontrolle und Zugangsbeschränkungen, dafür mit lockerer Kleidung: Jeder kann kommen, so wie er ist, und sich auf der Straße die Künstler anschauen. „Der Straßenmusiksonntag ist ein Familienfest, mit ausgelassener und unbeschwerter Stimmung“, fasst Maren Ott zusammen.