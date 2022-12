Seit mehr als siebzig Jahren singt Hans März (87) im Bräunlinger Kirchenchor mit. Und auch seine Frau Martha, die aus Tennenbronn stammt, ist schon 50 Jahre mit dabei. Beide haben den Wandel von den lateinisch gesungenen Liedern zu den modernen, an die jeweilige Zeit angepassten Varianten gerne mitgemacht.

„Mir hat das Singen im Kirchchor ein Leben lang viel Freude gemacht und mir einen guten Ausgleich für den Alltag gebracht“, so März. Der Kirchenchor ist ein fester Bestandteil des katholischen Gemeindelebens und der liturgischen Feiern, meist in der Bäunlinger Stadtkirche.

Mit 17 Jahren zum Kirchenchor

Mit 17 Jahren ist Hans März auf Anraten seinen Vaters Ferdinand, der selbst im Kirchenchor mitsang, im Jahre 1952 in den Bräunlinger Chor eingetreten. „Ich bin damals sehr gut als einziger junger Mann aufgenommen worden.“

Hans März ist seit 70 Jahren eine wichtige Stütze im Kirchenchor. | Bild: Dagobert Maier

Damals wurde an Sonntagen die heilige Messe in lateinischer Sprache gesungen. Und gesungen wurde immer, egal wie viele Leute im Chor standen. „Es kam öfters vor, dass damals Bernhard Schmid und ich alleine die Bassstimmen gesungen haben.“

Von Beruf Schneider Nach seiner Ausbildung zum Schneider hat Hans März in den sechziger Jahren an verschiedenen Orten, darunter auch Freiburg, gearbeitet und dann in Karlsruhe die Meisterprüfung abgelegt. Danach hat er sich selbstständig gemacht und in Bräunlingen in der eigenen Schneiderei gearbeitet. 1965 haben Martha und Hans März geheiratet. 1979 hat er mit der Schneiderei aufgehört. Er arbeitete dann im Kreiswehrersatzamt, zuerst im Labor und später in der Verwaltung für die Wehrpflichtigen. Mit 63 Jahren ging Hans März in den Ruhestand.

Der lateinische Gesang wurde nach dem zweiten Vatikanischen Konzil, das auch den Gesang in der Landessprache zuließ, stark reduziert. Was Hans März wie auch viele andere damalige Chormitglieder sehr begrüßten.

Inzwischen würden schöne, moderne Lieder und Gesänge mit zeitnahen Texten auch beim Kirchenchor den musikalischen Charakter mitbestimmen.

Chor-Nachwuchs immer wieder ein Problemfeld

„Eigentlich müsste dies den jungen Leuten entgegenkommen“, findet Hans März. Doch der Nachwuchs im Kirchenchor durch junge Leute sei immer wieder ein Problemfeld gewesen.

Hans März hat in seinen siebzig Jahren Kirchchorgesang zehn Chorleiter miterlebt, welche den Chor mit unterschiedlicher Intensität geführt haben. Dies waren: Bruno Schmidt, Christa Blenkle, Valentin und Helene Hofacker, Wolfgang Feuerlein, Sabine Schweizer, Esther Zug, Udo Zimmermann, Mike Krell und der aktuelle Chorleiter Frank Rieger. In den sieben Jahrzehnten begleitet er zahlreiche Festmessen von acht Bräunlinger Pfarrern mit seinem Gesang.

Dank vom Cäcilienverband

„Seit 70 Jahren wirken Sie bei der Gestaltung der Liturgie mit. Sie halfen ganz engagiert mit, dass die Werke der Kirchenmusik in ihre Gemeinde festlich gestaltet werden konnten“, schrieb der Präsident des Diözesan-Cäcilienverbandes in seinem Dankesschreiben. Sehr zur Freude des Jubilars.