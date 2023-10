Der Vorstand der Dr.-Fritz-Reimnitz-Stiftung hat entschieden, dass in diesem Jahr weitere 14 Stipendien an hochbegabte und vielversprechende junge Menschen vergeben werden, um deren akademische und berufliche Entwicklung zu unterstützen. Auch die bisherigen Stipendiaten werden weiterhin gefördert. „Wir freuen uns, viele junge und talentierte Menschen aus Löffingen und Bräunlingen fördern zu können“, erklären die Vorstandsmitglieder Bürgermeister Micha Bächle, Tobias Link, die Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher und Kathrin Kramer sowie Dinah Reimnitz, Tochter des Stiftungsgründers, in einer Pressemitteilung.

Ziel der Stiftung ist, die Bildung und Forschung junger Menschen aus Löffingen und Bräunlingen zu fördern und sie in ihrer akademischen Laufbahn zu unterstützen. Die Stipendiaten wurden aufgrund ihrer herausragenden akademischen Leistungen und ihres ehrenamtlichen Engagements ausgewählt. Alle stammen aus Löffingen und Bräunlingen. Jeder Stipendiat erhält eine monatliche Förderung in Höhe von 300 Euro, die dazu beitragen soll, die finanzielle Belastung der Studierenden zu reduzieren, und ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf ihr Studium und ihre Forschungsarbeit zu konzentrieren. Insgesamt seien 35 Bewerbungen eingegangen, was das hohe Interesse und die Wertschätzung für die Bildungsförderung der noch jungen Stiftung unterstreiche. Zusätzlich erhalten drei Studenten eine einmalige Anerkennung der Stiftung. Dieser finanzielle Bonus solle ihre Arbeit und ihr Engagement für Bildung und Forschung honorieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Während der Auswahlphase begaben sich die letztjährigen Stipendiaten, unter Führung von Georg Ketterer aus Döggingen, auf eine informative Exkursion. Diese führte von Döggingen über den Kupferbrunnen zum ehemaligen Gipsbruch im Gauchachtal. Danach fand in herzlicher Atmosphäre ein gemeinsames Abendessen statt. Die Stiftung gratuliert allen Stipendiaten und freut sich darauf, deren zukünftigen Entwicklung zu verfolgen.