Hektik und Spannung sind Fremdworte beim Künstlerfrühstück des Straßenmusiksonntages (SMS) im Vereinshaus, das vier gute Feen des Männergesangvereins vorbereitet hatten. Es gibt alles, was das Herz zum Frühstück begehrt.

Eine lockerer, ruhige, gemütliche und entspannte Atmosphäre herrscht im großen Frühstücksraum, der zu einem gerne angenommenen Künstlertreff am Morgen vor den Aufritten geworden ist.

Für die vier MGV-Mitglieder Monika Zirlewagen, Ursula Schnekenburger, Angelika Rozier und Monika Winterhalder ist die Organisation des Frühstücksbuffets im Vereinsraum kein großes Problem.

Ein Blick hinter die Kulissen: Ein Team des Männergesangvereins bereitete ein reichhaltiges Frühstück für die künstlerischen Teilnehmer des Straßenmusiksonntags vor. Von links: Monika Zirlewagen, Monika Winterhalder, Ursula Schnekenburger und Angelika Rozier. | Bild: Dagobert Maier

„Wir hatten uns bei den Landfrauen über die Ausstattung eines umfangreichen Frühstückes informiert und alles selbst am Sonntagmorgen vorbereitet. Dabei lief bei uns alles ruhig und ohne Hektik ab, denn wir hatten eine gute Vorbereitung“, erzählt Monika Winterhalder.

Nach und nach kommen die Straßenkünstler am Sonntag in den Frühstücksraum. Es gibt aber nie Hektik, denn die zahlreichen Plätze sind nie alle gleichzeitig besetzt. Manche nutzen die Frühstücksstunde auch, um ins Gespräch mit anderen SMS-Teilnehmern zu kommen. Und gehen danach gut gestärkt an ihren Standort, um dort die Vorbereitungen für ihre Auftritte zu treffen.

Und wie kommt das Frühstücksangebot bei den künstlerischen Akteuren an? Von einem phantastischen Mehrwert für die Künstler des SMS spricht Manfred Jait aus Singen, der wie auch die anderen Künstler das sehr gute und vielfältige Frühstück lobt.

Manfred Jait aus Singen verzaubert die Kinder im Zirkuszelt. | Bild: Dagobert Maier

„Ich bin heute zum dritten Male in Bräunlingen beim SMS. Mir gefällt es hier sehr gut“, sagt der hauptberufliche Ingenieur, dessen Leidenschaft für das Zaubern durch seine Kinder verstärkt wurde.

„Wir sind im Raum Singen in einem Zauberzirkel organisiert, in dem wir uns austauschen und neue Kunststücke, auch für Kinder, besprechen“, erzählt er. „Ich fühle mich hier fast wie in einer Familie, denn viele Künstler kommen hier im lockeren Rahmen bei einem sehr guten Frühstück zusammen.“ Manfred Jait nimmt den letzten Schluck Kaffee, der von den MGV-Frauen serviert wird, und macht sich auf zum Auftrittsort im Kinderzelt.

Barbarino Gravittini (links) und Manfred Jait freuen sich über das tolle Frühstücksbüffett. | Bild: Dagobert Maier

Zum ersten Mal beim SMS dabei sind Barbarino Gravittini und Marianne Döpp, die durch eine Künstlerausschreibung auf den das Bräunlinger Kleinkunstspektakel aufmerksam geworden sind. Beide sind schon viel in der Welt rumgekommen und schon in Japan und den USA aufgetreten.

„Das Frühstück ist sehr gut und ein guter Anfang für den heutigen Tag“, sagt Marianne Döpp. Sie lobt die große, umfangreiche Auswahl des Büffets. Insgesamt zehnmal im Jahr machen sie Straßenkünstlerauftritte und haben sich auch schon in der Sägekunst an Bäumen und Stämmen probiert. Bräunlingen sei ein tolles Städtchen, sagen beide.

Ein toller gut schmeckender Beginn für alle, was mit viel Lob für die vier guten Feen des Männergesangvereins bedacht wurde.