Bräunlingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Städtischer Brief sorgt in Bräunlingen für Ärger bei Röslebuck-Anwohnern

Die Grünordnung auf dem Röslebuck scheint nicht überall so eingehalten worden zu sein, wie das erlaubt ist. Das soll sich ändern. In einem Brief hat sich die Stadt an die Anwohner gewandt. Denen passt der Ton allerdings nicht.