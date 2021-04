Immer öfter ist bei positiven Corona-Fällen davon zu hören, dass es sich dabei um mutierte Varianten des Virus handelt. Die sind teilweise wesentlich ansteckender und übertragen sich leichter von Mensch zu Mensch. Das ist auch im Schwarzwald-Baar-Kreis festzustellen: Die Zahlen klettern täglich weiter nach oben.

Bräunlingen, das bislang glimpflich durch die Pandemie gekommen ist, hat von Mittwoch auf Donnerstag laut den Zahlen des Landratsamtes (Stand: Donnerstag, 29. April, 9 Uhr) 24 neue Fälle. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 63 Erkrankte. Aktuell ist der städtische Kindergarten wegen Corona-Infektionen geschlossen.

Bräunlingen Städtischer Kindergarten Bräunlingen wegen Corona-Fällen geschlossen: Stadtverwaltung appelliert an Bevölkerung Das könnte Sie auch interessieren

Abgesagt

Daher hat sich die Stadtverwaltung am Donnerstagvormittag dazu entschieden, die für den Abend geplante Sitzung des Gemeinderates abzusagen. Ersatztermin soll der 20. Mai werden. Rechtlich sei die Sitzung zwar möglich, man habe sich jedoch zu diesem Schritt entschlossen, um Kontakte zu reduzieren, so Bürgermeister Micha Bächle. Die Rechtslage erlaube es bei dieser Kurzfristigkeit nicht, die Sitzung in einer Online-Variante abzuhalten. Dies müsse bei der Sitzungseinladung bereits erfolgen. Die sei jedoch bereits am 20. April erfolgt, als die Fallzahlen in Bräunlingen noch auf einem niedrigen Niveau waren.

Wie wird geregelt?

Vergaben wolle man nun in einem schriftlichen Verfahren entscheiden, andere Punkte sollen in der nächsten Sitzung im Mai behandelt werden. Darunter auch jener mit der Stadtkapelle und ihrem neuen Probelokal. Die Bauausschuss-Sitzung am nächsten Donnerstag, 6. Mai findet komplett digital als Videokonferenz statt, damit es für die Bauherren zu keinen Verzögerungen kommt. Die Sitzung wird dann in den kleinen Saal der Stadthalle für Zuhörer übertragen.

Bräunlingen Die Auferstehungskirche soll ein Bräunlinger Vereinshaus werden: So sehen die Pläne der Stadtkapelle in Sachen Probelokal aus Das könnte Sie auch interessieren

Neben dem „Haus der Musik“ der Bräunlinger Stadtkapelle standen etwa noch ein Sachstandsbericht zum Baugebiet am Bregenberg, die Energieleitlinien für das kommunale Energiemanagement sowie Photovoltaik-Dachanlagen auf der Tagesordnung.