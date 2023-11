Die Stadt Bräunlingen muss sich auf zwei finanziell harte Jahre einstellen, in denen der Rotstift immer wieder zum Einsatz kommt. Die voraussichtlichen Einnahmen 2024 betragen 21,1 Millionen Euro bei Ausgaben in Höhe von rund 21,8 Millionen Euro. Auch aufgrund der Entnahme aus der Rücklage (414.200 Euro) kann auf eine Kreditaufnahme für den Haushaltsausgleich verzichtet werden.

„Vor uns liegen zwei finanziell schwierige Jahre, auf deren Ursachen wir keinen oder kaum Einfluss haben“, sagte Bürgermeister Micha Bächle zu Beginn seiner Haushaltsrede 2024, die er unter die Überschrift „Kurs halten in herausfordernden Zeiten, Investition in Familienfreundlichkeit, Energiewende und Infrastruktur“ stellte. „Wir leben aktuell in einer Zeit mit vielen Krisen“, und müssten trotzdem engagiert in die Zukunft gehen. „Gleichwohl gilt es aber auch an manchen Stellen darauf hinzuweisen, dass es so nicht mehr weiter gehen kann“. Viel Aufgaben würden von Bund und Land beschlossen und auf die Kommunen abgedrückt, ohne finanziellen Ausgleich zu bekommen, beklagte Bächle und zählte einige Beispiele auf. Auch würden etliche Vorgaben gemacht, obwohl kein unmittelbarer Handlungsbedarf bestehe.

Die Flüchtlingsunterbringung werde immer schwieriger, was fast nicht mehr leistbar sei. Er hoffe, dass die vom Bund ergriffenen Maßnahmen zu einem Rückgang der Zugangszahlen führen. Für das kommende Jahr rechnet Bächle mit einem Haushaltsdefizit von 750.000 Euro, nachdem noch in 2023 ein Überschuss von 700.000 Euro in den Büchern steht. Vom Land wird weniger gezahlt, die Gewerbesteuereinnahmen gehen zurück und auch weniger Holzeinkünfte gelte es zu verkraften. Bei den Ausgaben beträgt die Umlagen an Kreis und Land fast eine Million Euro, die Personalausgaben steigen um 430.000 Euro, weshalb unter dem Strich rund 2,3 Millionen Euro weniger in der Bilanz steht. “Die öffentliche Hand muss sparen, darf sich aber nicht kaputtsparen“, bekräftigte Bächle, denn dann könne ein Investitionsstau mit Folgen für die Konjunktur entstehen. Er verschwieg nicht, dass der neue Haushalt auch Risiken beinhalte. Er nannte als Beispiel die Umlandfinanzierung der Nachbarkommunen an Schulhausneubauten, bei der auch Leistungen der Nachbargemeinden für schon abgeschlossene und laufende Projekte, ohne Einflussnahme des Geldgebers, zu zahlen sind. „Wenn möglich wollen wir im Kernhaushalt auf eine Kreditaufnahme verzichten“.

Kurz ging Bächle auf die großen Zukunftsthemen Bildung, Betreuung, Energiewende und Infrastruktur ein. Dazu gehören die Sanierungen der Schulen und auch Nahwärme und Stadtsanierung in der Altstadt, darunter die Sanierung des Rathauses und die energetische Sanierung des Vereinshauses. Die Erweiterung des Dögginger Kindergartens kostet rund 1,6 Millionen Euro. Weitere große Vorhaben sind die Wasserversorgung (eine Million Euro bei hohen Zuschüssen), die Digitalisierungsstrategie, der Ausbau der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden und die Sanierung der Straßenbeleuchtungen. Ohne Fördermittel müssen 400.000 Euro für die Quellsanierung Fußweg in Döggingen eingeplant werden.

Rechnungsamtsleiter Michael Manger erläuterte die voraussichtlichen Zahlen der Bilanzen. So wird neben dem Stadthausalt auch bei den Stadtwerken für 2024 mit 439.000 Euro ein Minus zu verbuchen sein. Als Risiken sah er den Ukrainekrieg, die Preissteigerungen auf dem Energiemarkt und die hohe Inflation. Die größte Einnahme kommt aus dem Wasserverkauf und die höchste Summe (eine Million) wird für die neue Wasserleitung Bräunlingen–Donaueschingen ausgegeben.