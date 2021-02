Noch dauert der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie an. Aber wie wirkt sich das auf all jene Eltern aus, deren Kinder jetzt eigentlich zur Kindertagesstätte gehen würden?

Mit dem Thema hat sich der Gemeinderat beschäftigt und sich einstimmig dafür entschieden, dass die Stadt auf den Einzug der Kita-Beiträge und jener der Schulkindbetreuung für Januar verzichtet, sofern keine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Die Januar-Beträge wolle man eventuell mit Februar verrechnen. Dabei stelle sich auch noch die Frage, wie genau die Unterstützung des Landes in dieser Angelegenheit aussehen wird.

Anteilsmäßige Regelung

Für all jene, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, werden die Gebühren im Januar wochenweise erhoben. Das bedeutet konkret, ab dem 11. Januar der volle Betrag, ab dem 18. Januar lediglich zwei Drittel und ab dem 25. Januar dann ein Drittel.

Förderung vom Land

Es wird davon ausgegangen, vom Land eine Unterstützung von bis zu 80 Prozent bei den Kita-Gebühren zu erhalten. Die Schulkindbetreuung bleibt dabei jedoch außen vor: „Es ist uns allerdings wichtig, eine Entscheidung bei den Kitas analog für die Schulkindbetreuung zu treffen“, erklärte Bürgermeister Micha Bächle.

Für Februar habe man die Gebühren vorerst ausgesetzt, vielleicht sei hier eine Verrechnung mit dem Januar möglich. Gesprochen wird hier über eine Summe von etwa 50.000 Euro an Gebühren pro Monat, aufgeteilt auf den städtischen und den katholischen Kindergarten, sowie die Schulkindbetreuung.

Wann geht es weiter?

„Wann genau die Kitas wieder öffnen werden, das wissen wir nicht. Dann müssen wir in einer anderen Sitzung wieder eine Entscheidung treffen“, so Bächle weiter.

Die Entscheidung über die Kita-Öffnung habe sich immer weiter in die Zukunft verschoben: „Wir sind davon ausgegangen, dass es am 11. Januar weitergeht. Dann hieß es, es wird der 18. Januar“, so Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. Man sei jetzt schließlich beim 14. Februar, in Baden-Württemberg sogar am 21. Februar: „Es gibt Signale, dass wohl der ganze Februar weiter geschlossen bleiben wird. Die Devise vom Land ist es dabei, die Notbetreuung unbürokratisch zu regeln“, erklärte Bertsche.

50 Prozent in Notbetreuung

Rund 50 Prozent der Kinder nehmen aktuell die Notbetreuung in Anspruch. Über 60 seien das im städtischen Kindergarten, 29 Kinder im katholischen und über 20 in der Dögginger Einrichtung. „Die Eltern brauchen das, eine Perspektive gibt es nicht“, sagt Bertsche, der nicht an eine Öffnung am 21. Februar glaubt. Bei etwa der Hälfte der Kinder müsse man dann auch im Februar mit Einnahmen von lediglich der Hälfte der Gebühren rechnen.

„Respekt für die Geduld und das Durchhaltevermögen der Kitas“, sagte Simone Burgert, Respizientin für Jugend und Kindergärten. Die Pandemie stelle eine große Herausforderung für die Einrichtungen dar. „Klar, das Geld fehlt der Stadt dann woanders. Wir wollen aber die Eltern unterstützen.“ Bei den Eltern herrsche großes Verständnis für die aktuelle Situation in den Einrichtungen. „Wir hoffen, dass es irgendwann wieder gelingt, eine Planungssicherheit herzustellen“, so Burgert.