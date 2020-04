Nach den aktuell von Bund und Land beschlossenen vorsichtigen Lockerungen für Geschäfte und der anvisierte stufenweise Einstieg in die Wiederaufnahme des Schulbetriebes nimmt die Stadt Bräunlingen verschiedene Veränderungen in den Abläufen vor.

Publikumsverkehr bliebt eingeschränkt

In der kommenden Woche, gilt nach wie vor der eingeschränkte Publikumsverkehr, das heißt, Zutritt ins Rathaus ist nur in dringenden Angelegenheiten und nach telefonischer Voranmeldung unter 0771/6030 möglich. Bürger, die das Rathaus betreten, müssen zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten und sind ab Montag zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes verpflichtet.

Telefonische Anmeldung

Das Verwaltungsteam ist derzeit personell, räumlich und organisatorisch aufgesplittet und getrennt. Aufgrund der anhaltenden Infektionsgefahr möchte die Verwaltung aus Gründen des Schutzes, aber auch aus Gründen der Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe noch nicht alle Bereiche für einen uneingeschränkten Zugang öffnen. Die anderen Dienststellen – Bürgermeister, Hauptamt und Standesamt, Stadtbauamt und Rechnungsamt – sind vorerst weiterhin nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit dem entsprechenden Amtsleiter oder Sachbearbeiter persönlich erreichbar.

Personen-Obergrenze in der Bücherei

Die Stadtbücherei Kaisertörle nimmt ab Mittwoch, 29. April, zu den üblichen Öffnungszeiten wieder den Betrieb für die Leser auf. Es gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Der Mindestabstand zu anderen Personen muss 1,5 Meter betragen, maximal fünf Besucher dürfen sich in der Bücherei aufhalten. Personen mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt.

Kinderbetreuung wird ausgebaut

In den drei Kindergärten in Bräunlingen und Döggingen wird derzeit die erweiterte Notbetreuung vorbereitet und eingerichtet, die dann ab kommendem Montag, 27. April, in Betrieb gehen sollen. Dasselbe wird auch in der städtischen Schulkindbetreuung an den Grundschulen in Bräunlingen und Döggingen vorbereitet.

Schutzeinrichtung wird erweitert

Ab Montag, 4. Mai, sind der Bürgerservice mit Einwohnermeldamt, Sozialamt und Stadtkasse im Rathaus Bräunlingen und die Ortsverwaltung Döggingen wieder zu den üblichen Zeiten und ohne Einschränkung erreichbar. Technische Schutzvorkehrungen wie Trenneinrichtungen, Installation von Spendern für Handdesinfektion und mehr werden derzeit komplettiert.