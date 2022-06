Zwei wichtige Positionen bei der Stadt Bräunlingen sind neu besetzt. Michael Manger aus Bad Dürrheim wird neuer Rechnungsamtsleiter, Christiane Krieger, bisherige Hauptamtsleiterin der Gemeinde Unterkirnach, wird ab 1. Juli bei der Stadt Bräunlingen die Stelle der stellvertretenden Hauptamtsleiterin antreten. Der Gemeinderat hat beide Anfang Juni einstimmig gewählt.

Bräunlingen Wichtige Stelle ist jetzt wieder besetzt: Stellvertreterin für das Bräunlinger Hauptamt gefunden Das könnte Sie auch interessieren

Die Stelle im Hauptamt war für drei Monate vakant, die Position als Rechnungsamtsleitung seit sechs Monaten. Ob es sich bei der Besetzung von zwei zentralen Positionen in der Verwaltung um eine ungewöhnliche Situation handle, dazu machte Bürgermeister Micha Bächle keine Angaben. Zum Weggang der ehemaligen stellvertretenden Hauptamtsleiterin Yvonne Roth sagte er nur: „Frau Roth hat sich umorientiert.“ Er freue sich über die zwei neuen Kollegen, so Bächle.

Das sind die neuen Gesichter

Michael Manger ist 32 Jahre alt, stammt aus Bad Dürrheim und hat den Abschluss als Bachelor of Laws abgelegt und ist in der Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg im gehobenen Dienst tätig. Er hat 2012 sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg abgelegt. Er ist seitdem in der Steuerverwaltung tätig und hat 2017 auch das Steuerberaterexamen erfolgreich abgelegt.

Michael Manger (Mitte) aus Bad Dürrheim wird neuer Rechnungsamtsleiter in Bräunlingen. | Bild: Stephanie Engesser/Stadt Bräunlingen

Christiane Krieger ist 54 Jahre als, stammt aus Villingen und ist Verwaltungsfachwirtin. Sie war nach ihrer Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Villingen-Schwenningen tätig und hat dann die Abteilungsleitung Schulen bei der Stadt Tuttlingen geleitet. Seit 2021 ist sie Hauptamtsleiterin in der Gemeinde Unterkirnach.

Christiane Krieger, bisherige Hauptamtsleiterin der Gemeinde Unterkirnach, wird ab 1. Juli bei der Stadt Bräunlingen die Stelle der stellvertretenden Hauptamtsleiterin antreten. | Bild: Stephanie Engesser/Stadt Bräunlingen

In ihren bisherigen Funktionen hat sie nicht nur die ganze Bandbreite des Hauptamtes kennengelernt, sondern auch vielfältige Führungsverantwortung gesammelt, 2015 folgte die Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin. In Bräunlingen wird sie ab dem 1. Juli als stellvertretende Hauptamtsleiterin federführend für die Themen Ordnungsrecht und Standesamt zuständig sein.