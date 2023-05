Mit einem symbolischen Spatenstich wurde mit dem Neubau der Bregbrücke Bruggen begonnen. Vertreter der Stadt Bräunlingen, der Flurneuordnung, der Teilnehmergemeinschaft und der beteiligten Behörden und Unternehmen gaben den Startschuss zum Projekt mit einem Volumen von rund 700.000 Euro. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Gebaut wird die neue Brücke zehn Meter Breg abwärts von der bisherigen Brücke in Stahlbetonbauweise. Ihre Breite wird sechs Meter betragen (bisher 4,5 Meter). Die voraussichtlichen Baukosten betragen laut der Mitteilung rund 601.000 Euro. Zusammen mit den Baunebenkosten betragen die Gesamtkosten 703.000 Euro. Finanziert wird der Betrag durch einen Zuschuss von Bund und Land über etwa 563.000 Euro. Die restlichen Kosten von rund 140.000 Euro muss die Stadt Bräunlingen übernehmen.

Schwieriger Baugrund

Nach der Baugrunduntersuchung seien die geologischen Verhältnisse schlechter als erwartet, heißt es in der Mitteilung. Der anstehende Bregkies sei wesentlich wasserdurchlässiger als bisher angenommen. Deshalb müsse das Fundament der neuen Brücke vor Unterspülung geschützt werden. Die Brückenfundamente werden nun mit Spundwänden gesichert.

Da die bestehende Brücke die benötigten Baumaschinen nicht trägt, werden das Fundament und das Widerlager am linken Ufer der Breg von einer in die Breg gebauten Arbeitsebene ausgebaut. Die Arbeitsebene wird durch die Verrohrung der Breg hergestellt. Nach dem Bau der Widerlager wird die Fahrbahn aus mehreren nebeneinander liegenden Betonfertigteilen aufgebaut. Gemäß Zeitplan soll der Einbau der Fertigteile im Juni oder Juli erfolgen. Die abschließenden Arbeiten an der neuen Brücke sollen im August ausgeführt werden. Ab September kann dann voraussichtlich die bisherige Brücke abgebrochen werden. Außerdem werden die bisherigen Zufahrten zur alten Bregbrücke rekultiviert.

Voraussichtlich bis September

Als Ausgleichsmaßnahme für die gegenüber der bisherigen Brücke größeren Widerlager im Überschwemmungsbereich der Breg wird auf der bisherigen Zufahrt zur Brücke Boden abgetragen und eine Mulde ausgeformt. Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende September beendet. Durch den Neubau der Bregbrücke wird der im Flurneuordnungsverfahren vorgesehene Ausbau der Wege östlich der Breg erst im Frühjahr 2024 möglich. Es sind dann noch rund 700 Meter Schotter- und 350 Meter Asphalt- und Betonwege auszubauen. Zusammen mit den 2021 und 2022 gebauten Wegen werden dann 8,5 Kilometer Wege ausgebaut sein. Zurückgebaut und rekultiviert werden 4,6 Kilometer. Die alte Brücke, die etwa 1964 gebaut wurde, dient der Zufahrt zu den land- und forstwirtschaftlichen Flächen östlich der Breg und südlich des Stadtteils Bruggen. Eine Überprüfung ihrer Tragfähigkeit ergab, dass die Brücke den Anforderungen nicht mehr genügt und dass die Brücke für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr nicht ausreichend belastbar ist.