Bräunlingen

Sollte ein Bürgermeister in Elternzeit gehen? So regelt das Micha Bächle in Bräunlingen

Ein Bürgermeister hat eine gehörige Verantwortung zu tragen. Ist es also in so einer Position überhaupt angebracht, in Elternzeit zu gehen, wenn der Nachwuchs da ist? Wir haben bei Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle nachgefragt, wie er das macht