von Manfred Minzer

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom Tod des beliebten Dögginger Bürgers Siegfried Wernet. Wernet ist nach einem Unfall mit seinem Motorrad auf der A 81 im Alter von 79 Jahren verstorben. Zeitlebens gehörte dem Motorradfahren seine ganze Leidenschaft. Zusammen mit seinem Kameraden Günther Spingies feierte er in den 1960er- und 1970er Jahren als Gespannfahrer im Motorsportclub Bräunlingen bei Gras- und Sandbahnrennen beachtliche Erfolge.

Bis zuletzt hielt er dem Verein die Treue und wurde vor kurzem für 60-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Auch in den örtlichen Vereinen war der Verstorbene aktiv. So gehörte er Jahrzehnte lang der Mannschaft des DRK-Ortsvereins an. Er suchte stets die Geselligkeit und fand diese unter anderem in den Männergesangvereinen Döggingen und Hausen vor Wald.

Außerdem brachte er sich als Ortschaftsrat in der Gemeindepolitik ein. Zu guter Letzt gehört er auch schon viele Jahre den Baldachinträgern bei den kirchlichen Prozessionen an. Beruflich engagierte er sich mit Leib und Seele in der Fürstenberg-Brauerei, wo er auch nach seiner Pensionierung weiter Getränkestände an Messen und diversen Veranstaltungen betreute. Mit den Einwohnern trauern vor allem seine Frau Carola und Sohn Jochen.