von Rainer Bombardi

Mit der Interessengemeinschaft „Dorfladen“ hat sich in eine motivierte Truppe formiert. Ihr Ziel: Das Comeback eines Dorfladens mitten im Ort ist. Seit Monaten setzt die Initiative alle Hebel in Bewegung, um dieses Ziel zu erreichen.

Eine Bäckerei und Automaten

Ein Auslöser für dieses Engagement waren die Reaktionen der Bürger, nachdem Hildegard Bossert ihren Dorfladen Ende 2020 geschlossen hatte. Damit verschwand der letzte Tante-Emma-Laden in Döggingen. Seither hat sich das Angebot im Dögginger Ortskern auf die Bäckerei von Robert Schorp und der Gaststätte „Im Kuhstall“ reduziert. Hinzu kommen einige Automaten, an denen man sich mit Frischeprodukten versorgen kann.

Ende einer Ära Der letzte Lebensmittelladen schloss in Döggingen im November 2020 seine Pforten. Das 1843 gegründete Familienunternehmen leitete zuletzt Hildegard Bossert. Sie entschloss sich aufgrund einer fehlenden Nachfolge zu diesem Schritt. Im Frühjahr 2021 gründete sich mit der Interessengemeinschaft (IG) „Dorfladen“ eine Gruppe, deren Ziel es ist einen gemeinschaftlichen Treffpunkt in Form eines Dorfladens mit Bistro zu realisieren.

Nach Meinung der Initiative ist dies zu wenig für eine Ort in der Größe von Döggingen. Julia Kaltenbrunner erläutert, dass sich die Initiative genau deshalb bildete, um dies zu ändern. „Im Dezember vergangenen Jahres haben wir eine Umfrage im Ort gemacht und positives Feedback für unser Vorhaben erhalten“, sagt Armin Ketterer.

Konzepte werden analysiert

Inzwischen sei die Zahl der Interessenten, die sich aktiv um die Wiedergründung eines Dorfladens bemühen, ständig angestiegen. Aktuell gehören ihr mit Susanne Faller, Julia Kaltenbrunner, Marianne Ketterer, Armin Ketterer, Ute Minzer, Corina Kindler, Klemens Minzer, Ursula Wehinger, Hiltrud Meier und Gertrud McClannan zehn Personen an.

Sie machen sich nun daran, Konzepte anderer bereits funktionierender Dorfläden in der näheren und weiteren Umgebung zu analysieren. So waren sie bereits in dem viel beachteten Dorfladen in Rötenbach. Nach zweijähriger Vorbereitungs- und Umbauphase eröffnete dieser zum Jahresende 2014 als Nahversorger und einer kleinen Café-Ecke als Treffpunkt.

„Unsere Vorstellung von einem Lebensmittelladen im Ort geht in eine ähnliche Richtung wie jene in Rötenbach“, nennt Klemens Minzer ein Fazit aus den Infotouren. Da alle Mitglieder der Initiative Ladentreff auch noch beruflich gefordert sind, könnten sie sich vorstellen, dass ein Dorfladen von einer externen Person betrieben wird. Man suche das Gespräch mit möglichen Kandidaten. „Wir könnten uns dann auf einen täglich während ein paar Stunden geöffnetes Bistro-Treff konzentrieren“, ergänzt Ursula Wehinger.

„Sofern der Schwerpunkt auf der Nahversorgung und die Versorgung mit regionalen Produkten liegt, sehen wir für einen Tante-Emma-Laden durchaus eine Möglichkeit zum Überleben.“ Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher

Der Ortschaftsrat unterstützt grundsätzlich das Engagement seiner Bürger zum Wohl des Orts. „Sofern der Schwerpunkt auf der Nahversorgung und die Versorgung mit regionalen Produkten liegt, sehen wir für einen Tante-Emma-Laden durchaus eine Möglichkeit zum Überleben“, sagt Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher. Doch betont er, dass es einiges an Vorbereitung, Genehmigungen benötige, bevor ein Dorfladen den Betrieb aufnehmen könne. Auch sei es von Vorteil, wenn der Finanzierungsplan im Vorfeld klar sei.

Bereits vor einigen paar Monaten hat sich die Initiative Ladentreff auf die Suche nach geeigneten Räumen gemacht. „Wir haben bereits einige gemeindeeigenen Bauten besichtigt und uns um freie Flächen bemüht, die in Privatbesitz sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen sind sie bislang nicht verfügbar“, sagt Armin Ketterer.

Interesse soll abgefragt werden

Davon will sich die Initiative nicht unterkriegen lassen. Mit Nachdruck sei man auf die Suche nach einer Ladenfläche. Nach Ostern ist erneut ein Treffen mit dem Ortschaftsrat geplant, ebenso eine Info-Veranstaltung für die Bürger. „Es ist wichtig in einer Infoveranstaltung zu erfahren, wie groß das Interesse an einem Dorfladen ist“, hofft Marianne Ketterer auf weitere Erkenntnisse.