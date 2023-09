Die Bräunlinger Kilbig, das große Herbstfest mit dem Kreistrachtenfest und den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Heimat- und Trachtenbundes, steht bevor. Gefeiert wird vom 13. bis 16. Oktober. Doch die Bräunlinger denken schon jetzt an die Fasnet 2024. Für den zweiten Gemeinde-Höhepunkt des Jahres werden bereits die ersten Vorbereitungen getroffen. Das Holz für die Hexenfeuer darf nicht zu feucht sein. Deshalb muss es frühzeitig gesammelt werden.

Daher fuhren die Rieswellemacher jüngst im Vagabundenhäs mit dem Traktor in den Bräunlinger Wald. Dort schlugen sie beim sogenannten Rieswellemachen Reisig und das schmale, dünne Holz der bereits umgeschlagenen Bäume ein. Gebraucht wird es für die beiden Hexenfeuer: den Sprung der Urhexe aus dem Druidenstein zu Fasnetbeginn und das Feuer am Hexensonntag. Dass diese närrische Aktion den Urhexen viel Spaß macht, konnte jeder schon bei der Abfahrt sehen.

Mit viel Elan und geeigneten Holzwerkzeugen in den Kisten gingen die Narrenliebhaber in den Wald. Es war erstaunlich, wie viele Rieswelle in kurzer Zeit zusammenkamen. Das eingesammelte Holz wird gelagert, damit es für die Hexenfeuer trocken ist, viele glühende Funken in den Abendhimmel sprüht und die Hexen im Häs über die Glut springen können. Der erfolgreiche Tag, der zum guten Zusammenhalt der Urhexen beiträgt, wurde mit einem Vespertreff abgeschlossen. Doch vor der Fasnet 2024 geht der Blick der Urhexen auf die Mega-Kilbig im Oktober.