von Thomas Schröter

Neben Kläranlagen leisten Anlagen zur Regen- und Mischwasserbehandlung den wichtigsten Beitrag zur Verringerung von Stoffeinträgen in Gewässer. Wie alle Kommunen in Baden-Württemberg muss die Stadt Bräunlingen einem Erlass der Landesregierung zufolge die Messtechnik dieser Anlagen auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Dazu gilt es in einem ersten Schritt bis Ende dieses Jahres eine Konzeption auf den Weg zu bringen, die den Umfang der erforderlichen technischen Aufrüstung definiert. Auf dieser Basis sollen dann bis spätestens Ende des Jahres 2024 die Nachrüstungen abgeschlossen sein.

Kaiser stellt Planungen vor

Christian Kaiser, dessen Ingenieurbüro mit den Konzeptionsarbeiten betraut ist, stellte dem Gemeinderat die Planungen vor. Deutlich wurde dabei, dass auf die Stadt Bräunlingen im Laufe der Jahre bis 2024 erhebliche Kosten zukommen. Insgesamt geht es demnach um mehr als 900.000 Euro.

Dögginger Anlage funktioniert nicht zufriedenstellend

Laut Kaiser ist von den drei Regenüberlaufbecken auf Bräunlinger Gemarkung lediglich die Anlage im Ortsteil Döggingen mit Messtechnik ausgestattet, funktioniert allerdings nicht zufriedenstellend. Bei den Abwasserpumpwerken sind Mistelbrunn, Bruggen und Döggingen in Sachen Mess- und Datenaufzeichnungstechnik auf neuem Stand, in Döggingen muss modernisiert werden. Was die beiden Bräunlinger Abwassermessstellen anbelangt, sei die Anlage in der Kernstadt auf einem technisch aktuellen Stand, die Messstelle in Döggingen aber müsse komplett erneuert werden.

Kosten aufgeschlüsselt

Nach den Berechnungen Kaisers kommen damit auf die Stadt folgende Kosten zu: rund 220.000 Euro für das Regenüberlaufbecken Bregenberg, rund 114.000 Euro für die Regenüberlaufbecken Niederwiesen und Döggingen, rund 203.000 Euro für die Messstelle und den Regenüberlauf in Döggingen, rund 207.000 Euro für das Abwasserpumpwerk Mistelbrunn und die Messstelle Waldhausen sowie ebenfalls rund 207.000 Euro für das Abwasserpumpwerk Bruggen und die Messstelle Unterbränd.