Nach 27 Monaten Suche und einigem Auf und Ab hätte diese Nachricht das Informationstreffen zur angestrebten neuen Nahversorgung in den ehemaligen Volksbankräumen gekrönt: Doch ein aussichtsreicher und aufstrebender Unternehmer aus Schwäbisch Hall „hat in letzter Sekunde“ abgesagt, erklärt Ladenteam-Sprecher Armin Ketter. Allerdings blickt er dennoch zuversichtlich nach vorne, denn Räume für ein neues Geschäft in Döggingen gibt es.

Die Besucherresonanz bei dem Informationsabend war enorm. Vor den Anwesenden sagte Ketter, dass er nach der Absage des Unternehmers aus Schwäbisch Hall am liebsten „alles hingeschmissen“ hatte. Doch die zahlreichen Gäste bestärkten ihn und das gesamte Ladentreff-Team, den eingeschlagenen Weg auf der Suche nach einem örtlichen Nahversorger weiter zu verfolgen.

In seiner Einführung skizzierte Ketterer die bewegten Monate seit den ersten Aktivitäten im Juni 2021. Seither folgten zahlreiche, auch überregionale, Besuche ähnlicher Projekte und Dorfläden, unzählige Gespräche mit Betreibern und ebenso viele Sitzungen im Garten von Teamkollegin Susanne Faller. Parallel lief die Suche nach einer passenden Adresse für das Ladengeschäft, das sein Angebot vor allem auf regionale Produkte und frische Waren kombinieren soll mit einem Treffpunkt für die Bürger in Form eines Bistros oder Cafés. Die frei werdenden ehemaligen Volksbank-Räume boten sich als Lösung für das Standortproblem geradezu an. Armin Ketterer dankte der Familie Stark, die zugunsten des Ladenprojekts seither die Räume nicht mehr vermietete.

Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher dankte wiederum dem Team des Treffs für sein bisheriges Engagement und motivierte die Beteiligten dazu, in allen Richtungen zu denken. Er machte klar, dass das Problem aller vergleichbaren Projekte darin liege, dass alles zusammenpassen müsse. Dazu gehören Standort, die Betriebsform, der Betreiber, das Angebot und nicht zuletzt die Finanzierung. Michael Stark schlug vor, das Ladengeschäft mit einem anderen Dienstleister wie einem Friseur zu kombinieren. Dieser gewährleiste, dass immer eine Ansprechperson vor Ort sei. Damit wäre das Unbehagen, das bei Selbstbedienungsformaten aufkommt, gelöst. Bürgermeister Micha Bächle lobte das motivierte Team, das trotz mehrerer Rückschläge nie aufgebe. Er sprach von keiner einfachen Ausgangslage und sicherte die Unterstützung der Verwaltung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu. Zudem empfahl er, über den Genossenschaftsgedanken als mögliche Betreiberform ernsthaft zu diskutieren.

Indes machte Bächle deutlich, dass sich die finanzielle Unterstützung nur im gesetzlich erlaubten Rahmen, wie beispielsweise durch die Beantragung von ELR-Mitteln oder eventuell einer Anschubfinanzierung, bewegen kann. Rolf Schütz schlug vor, über eine Crowdfunding-Aktion oder einen möglichen Kauf von Genossenschaftsanteilen herauszufinden, wie hoch das tatsächliche Interesse der Bevölkerung an einem Nahversorger im Ort ist. „Die Eigenfinanzierung muss stehen, ansonsten ist das Projekt zum Scheitern verurteilt“, ergänzte Schütz. Klemens Minzer bat die Familie Stark zugunsten des Projekts, die Räumlichkeiten für weitere sechs Monate frei zu halten.

Mit diesem Vorschlag konnte sich Jürgen Sulzmann nicht anfreunden, der eine temporäre Vermietung für besser erachtete, „da man von den Starks nicht erwarten kann, dass sie auf unbestimmte Zeit auf die Mieteinnahmen verzichten“. Paula Grieshaber sagte, dass die ursprünglich berechneten 35.000 Euro als Erstinvestition 175 Genossenschaftsanteilen zu jeweils 200 Euro entsprächen. Den Schwung aus der Infoveranstaltung möchte das Ladentreff-Team mitnehmen und in einem der nächsten Schritte die Möglichkeiten einer Genossenschaftsgründung weiterverfolgen, aber auch weitere Gespräche mit den Initianten anderer Dorfläden dieser Art aufnehmen.