Die Stadt Bräunlingen/Gemeinde Döggingen und der Naturpark Südschwarzwald laden laut Pressemitteilung zum Naturpark-Markt ein. Er findet am Sonntag, 27. August, statt. In entspannter Atmosphäre können Besucher Kontakte zu regionalen Anbietern und Organisationen knüpfen. Der Markt in der Ignaz-Weißer-Straße beginnt um 11 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Der Naturpark Südschwarzwald fördert die nachhaltige Entwicklung von Natur, Kultur und Landwirtschaft und erhält so die einzigartige Vielfalt im Südschwarzwald.

Auf den Naturpark-Märkten können die Besucher sowohl kulinarische als auch handwerkliche Vielfalt aus dem Süd- und Nordschwarzwald hautnah erleben. Des Weiteren bieten die Naturpark-Märkte ein abwechslungsreiches Programm. Informationsstände geben spannende Einblicke zu Großprojekten, Tieren und anderem.

Ein vielfältiges Mitmachangebot beim traditionellen Handwerk, bei der Naturpark-Kochschule oder bei kreativer und musikalischer Unterhaltung soll Jung und Alt von der Veranstaltung überzeugen.

Der Naturpark-Markt in Döggingen ist verknüpft mit dem traditionellen Brunnenfest der Dögginger Vereine, welches ganz im Zeichen des 900-jährigen Jubiläums Döggingens steht. Das Straßenfest beginnt am Samstag, 26. August, um 18 Uhr mit dem Bieranstich und klingt am Montag, 28. August, mit dem Kinder- und Seniorennachmittag sowie Handwerkervesper aus. Ein Nachtflohmarkt am Samstag und Unterhaltungsmusik im Anschluss an allen drei Tagen laden zum Verweilen ein.