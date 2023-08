Was machen zwei Feuerwehrmänner mit Helmen in einem roten Schlauchboot auf dem Kirnbergsee? Die Antwort ist einfach: Seit wenigen Wochen ist die Bräunlinger Feuerwehrabteilung Unterbränd mit ihrem TSF-W im Besitz eines der modernsten Feuerwehrfahrzeuge im Kreis. Dabei steht die Abkürzung für Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwasserbehälter.

Eine Besonderheit sind fünf Wechselmodule, die je nach Einsatzzweck mitgeführt werden. Hierzu gehört auch das Modul Wasserrettung.

Vier Module auf Rollwägen stehen im Gerätehaus für verschiedene Einsatzzwecke zur Verfügung. Kommandant Michael Becker (links) freut sich schon auf die Proben. | Bild: Lutz Rademacher

„Dieses Modul wird für alles eingesetzt, das mit Wasser zu tun hat“, berichtet Kommandant Michael Becker. Beispielsweise um Menschen vor dem Ertrinken retten, wenn Tiere in Not geraten sind oder im Winter für Eisrettung – eben ein völlig neues Einsatzgebiet für die Kameraden.

Anhänger wurde eigens umgebaut

„Sobald das Einsatzstichwort Wasser oder Kirnbergsee heißt, werden wir das Boot künftig mitführen“, kündigt Becker an. Hierfür wurde eigens ein Schlauchanhänger umgebaut, der im Gerätehaus bereitsteht und blitzschnell angehängt werden kann.

Abfahrt zur ersten Probe Wasserrettung Video: Lutz Rademacher

Die Schlauchspindel, in die der Schlauch aufgerollt wird, wurde durch einen Aluminiumkasten ersetzt, der neben dem Boot alles notwendige Zubehör enthält: eine Pressluftflasche, Paddel, einen ausziehbaren Haken, Rettungswesten, eine Wurfleine mit Rettungsboje und vieles mehr.

Das Modul wird ausgepackt Video: Lutz Rademacher

Der Umgang mit all diesem neuen Equipment will geübt sein. Denn im Ernstfall zählt jede Sekunde. Und so machten sich die Kameraden in der vergangenen Monatsprobe auf den Weg zum Kirnbergsee, um sich mit jedem einzelnen Teil vertraut zu machen.

So sieht eine Rettungsweste aus. Michael Becker erklärt die Funktion. | Bild: Lutz Rademacher

Zunächst wurde alles ausgepackt und Michael Becker und sein Stellvertreter Tim Mailänder erklärten die Funktionen, beispielsweise die der Rettungswesten.

Das Boot wird aufgepumpt Video: Lutz Rademacher

Ein Schlauchboot schnell mit Luft zu füllen, hat so seine Tücken, das mussten auch die Unterbränder Kameraden erfahren.

Das Boot ist startklar. | Bild: Lutz Rademacher

Dann ging es in Zweiergruppen zur Probefahrt auf den See, denn auch Paddeln will gelernt sein. Anschließend wurde das Boot gereinigt.

Die erste Fahrt Video: Lutz Rademacher

Dabei konnte die Wasserentnahme aus dem 1000-Liter-Tank im Fahrzeug geübt werden. Schließlich wurde jedes Teil wieder an seinem Platz verstaut, der Wassertank am Hydrant gefüllt und das Boot im Gerätehaus zum Trocknen aufgehängt.

Reinigung 2 Video: Lutz Rademacher

Nachdem man nun mit dem Equipment vertraut ist, wird nun in einer der nächsten Proben eine Wasser-Rettung geübt. Hierzu wird sich Michael Becker im Vorfeld mit der DLRG in Verbindung setzen, um von deren Erfahrung zu profitieren, eventuell sogar eine gemeinsame Probe durchführen.

Feuerwehrauto als Multifunktionsfahrzeug Neben der Grundausstattung hat das neue Unterbränder TSF-W, um Platz zu sparen und Ordnung zu schaffen, fünf Wechselmodule für verschiedene Einsatzzwecke, die in weniger als einer Minute ausgetauscht werden können. Vier davon stehen auf Rollwagen im Gerätehaus neben dem Fahrzeug bereit. Das Modul Wasserschaden enthält zwei Tauchpumpen, das Modul Waldbrand zwei Waldbranddrucksäcke und kleine Strahlrohre, das Modul Sturmschaden Kettensägen und Spritzschutzhosen, das Modul Wasserrettung ist unter anderem mit einem selbst aufblasenden Schlauchboot, Rettungswesten, Wurfleine mit Boje und Knicklichtern ausgerüstet, während das Modul Verkehrsunfall mit einem Schere-Spreizer-Kombigerät im Akkubetrieb und ein Stabfast-System zur Stabilisierung umgestürzter Fahrzeuge enthält.

Zwar sei das Thema Wasserrettung völliges Neuland für die Unterbränder Wehr. Andererseits könne man aber auch die Erfahrungen der Feuerwehr mit einbringen. „In der Feuerwehr arbeite man immer in Trupps, egal welcher Einsatz ansteht“, so Becker. Immer zwei Personen ergeben einen Trupp und auch auf dem Boot werde man zu zweit sein.

Die Aufgabenteilung müsse man bei der nächsten Übung festlegen. Beispielsweise wäre dann der Angriffstrupp für die Menschenrettung zuständig, der Schlauch-Trupp bläst das Boot auf, andere legen die Paddel und die Rettungswesten bereit. Das wird bereits beim Einsteigen ins Auto eingeteilt, in dem Kameraden mit bestimmten Aufgaben auf einem bestimmten Sitz Platz nehmen. Das geschieht analog auch bei einem Brandeinsatz oder einer technischen Hilfeleistung.

Mit jedem Modul wird geübt

Auch bei vielen anderen Aufgaben, die die Unterbränder Wehr künftig verrichten wird, betritt man Neuland. „Früher hatten wir die Ausrüstung gar nicht“, bemerkt der Unterbränder Kommandant. Doch man nehme die neuen Herausforderungen gerne an. Doch zunächst heißt es üben, üben, üben. Modul für Modul.

Das Boot schwimmt! Wilfried Hepting, Ralf Scholl, Manfred Schropp, Stephan Demattio und Kommandant Michael Becker freuen sich. | Bild: Lutz Rademacher

Jetzt sei jeder einmal mit dem Boot gefahren und habe gesehen, wie man es aufpumpt. Der nächste Schritt sei folgendes Szenario: Es treibt irgendetwas im Wasser, wie kann man sich über das Boot heraus lehnen, ohne selbst ins Wasser zu fallen?

„Damit tastet man sich ganz langsam an die Materie heran, Schritt für Schritt“, so Becker. Auf jeden Fall würden die Proben künftig abwechslungsreicher und spannender. „Früher konnten wir nur Brand und Atemschutz üben, jetzt haben wir so viele andere Möglichkeiten.“ Michael Becker hofft, dadurch neue junge Mitstreiter gewinnen zu können.